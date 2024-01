Millán «nos vemos desbordados muchas veces»

Martin Millán secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Antonio Oeste fue entrevistado por LaPlebe.net en primer lugar para saber cómo está funcionado este área tan importante que debe dar respuesta a la comunidad.

En la oportunidad y a primera vista se nota que el actual Centro de Atención Descentralizada cuenta con una disposición administrativa que permite atender las consultas de los contribuyentes y que fue diseñando para brindar una rápida respuesta a las consultas de la comunidad. El espacio donde actualmente se desempeña el actual secretario es amplio, y permite una visión panóptica de la actividad que se está desarrollando.

En el inicio Millán se expresa sobre la iniciativa que generó la concentración de la cartera a su cargo en este lugar: “cuando iniciamos la gestión veíamos que era un lugar que estaba en desuso y para nuestra operatividad era necesario, estuvo cerrado mucho tiempo, pudimos reacondicionarlo luego de que se hiciera el convenio con la empresa titular del mismo para poder utilizarlo. Luego de eso pudimos mantener toda la flota municipal en el mismo lugar pero además generamos un sistema para atender los reclamos y la atención al público que es fundamental. La operatividad es otra porque aquí se encuentran los talleres de nuestros vehículos además de herrería y carpintería donde fabricamos los juegos para las plazas, las columnas para la iluminación, se hicieron muchas obras desde la Municipalidad como el armado de las columnas para iluminación hasta la colocación de las mismas, hoy tenemos todo en este lugar y para nuestra operatividad es como haber cumplido un sueño.”

Nos vemos desbordados muchas veces

En referencia a la esta temporada 2024 deja entrever que: “Servicios Públicos no se detiene durante todo el año ya que trabajamos siempre de cara a nuestros vecinos y para la temporada. Entonces podemos recepcionar a los turistas que cada vez son más quienes eligen San Antonio Oeste, Las Grutas ni hablar del Puerto del este. Las costas cada vez están más lindas, ni hablar de «Punta Verde», «Arbolito de Salas», «Costanera» en este sentido la misma se viene extendiendo para el lado del Barrio Magisterio. La tarea no es sencilla al llegar los visitantes uno de los temas principales es recolección de residuos ya que nos vemos desbordados muchas veces, es verdad que debemos prepararnos de otra manera que es muy diferente a lo sucede en invierno de todas formas en este sector tenemos trabajo durante todo el año.”

Los espacios impactados por los escombros

En la costanera sanantoniense existen zonas impactadas por escombros que fueron arrojados a la ría. En estos espacios se hace difícil realizar tareas de mejoramiento por lo que al ser consultado responde: “soy nacido y criado en San Antonio Oeste y voy a querer lo mejor para este lugar, sobre lo que sucede en la costanera en algunos lugares como ex «Galme Pesquera» y cuadras anteriores desde mi opinión personal entiendo que hubo una mala planificación en su momento ya que se ha dado la espalda al mar, hoy es muy difícil hacer trabajos ahí porque todos los rellenos que hicieron como así todas las bases, fueron tirando escombros y en lo personal era muy crítico de las anteriores gestiones, eran los mismos vecinos que tiraban escombros para que la marea no les gane, hemos hecho muchas pruebas para poder limpiarlo, para dar un ejemplo desde «Los Tamariscos» hacia el CIMAS, se limpia, queda lindo un día y después reflota todo lo que está ahí, es más ahí se tiraron escombros cuando se sacó el asfalto existente y las calles fueron cementadas, todo lo que se retiró de las calles San Martin y Belgrano está depositado ahí . Estas partes están impactadas con escombros. Habrá que hacer otro tipo de trabajo, entiendo que recuperar esas partes que están llenas de escombros para nuestra ría será ponerla mas en valor de lo que venimos haciendo, sería muy bueno.”

Revalorización de las costas

El actual secretario de Servicios Públicos remarca que la intención de su gestión como así del intendente Casadei fue poner en valor espacios costeros entendiendo que la ciudad debe estar de frente al mar y no dándole la espalda: “al inicio de la gestión hicimos hincapié en revalorizar las costas de San Antonio, comenzamos con la costeara, había un paredón que tapaba el mar cuando pasabas veías una paredón, creo que le estábamos dando la espalo da al mar y fueron cosas sencillas porque no es que hicimos una mega obra, hicimos las veredas y la iluminación nueva, pusimos bancos y todo cambio como el ya a la noche, luego comenzamos trabajos en Punta Verde, fue así que licitamos la veda que va desde el poste kilométrico hasta el parador, también se rellenó el lugar con aproximadamente 4.000 camiones con el material, luego seguimos hacia el Arbolito de Salas, para el lado dl Barrio Magisterio se hicieron también todas las verdad nuevas, de a poco vamos poniendo en valor esas partes que están llenas de escombros, vidrios etc. pero vamos trabajando para mejorar, después quisimos ir por mas y vimos que en la Mar Grande el estacionamiento quedaba demasiado chico, se encajaban, no había espacio. Se hizo el proyecto y fuimos muy criticados, hoy creo que acertamos con lo que hicimos, estuve viendo que hoy en día se estacionan alrededor de 300 o 400 autos.”

«El Canal del Indio»

En la parte final de la nota se refiere a una playa que está siendo cada vez más visitada por los vecinos pero que también tendrá en lo venidero una fuerte impronta turística en este sentido destacó “hay otra playa que está siendo visitada por los vecinos es el «Canal del Indio» y es muy parecido a lo que es Punta Perdices, los vecinos lo aprovecha mucho y van cada vez más. En el caso por ejemplo de Punta Verde aparecieron rodanteros y ellos tienen varios grupos, fueron quienes difundieron el lugar y la visión que tenia de esta manera se hizo viral es así que por estos días está lleno de motorhomes. Es verdad que debemos buscarle a eso una alternativa para que todos lo puedan disfrutar, por eso estamos viendo cómo mejorar un espacio para que también puedan volcar los efluentes asimismo queremos además del espacio darle servicios.”

Las puertas abiertas para todos los vecinos

«Gracias por la entrevista y que sepan los vecinos que las puertas están abiertas para recibirlos a todos, sucede lo mismo con el despacho del Intendente. Esto se hizo desde el primer día de la gestión. Acá siempre daremos una respuesta la que puede gustar o no pero siempre estaremos en contacto con la gente» (Por Milton Albariño)

