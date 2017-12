Moyano, presidente de la Junta Vecinal “El Puerto del Este está desatendido, es algo que nos duele”

Dialogamos con Jorge Moyano quien es el presidente actual de la Junta Vecinal del Puerto de SAE, dijo a InformativoHoy “la verdad, sinceramente, este ha sido uno de los peores años del Puerto, está muy dejado, con falta de intervención municipal, hemos tenido muy poco apoyo, personalmente realizamos trámites, dejamos notas con reclamos, pero el intendente no nos quiere recibir, no sabemos porque, hasta ahora el único que nos atendió ha sido Luis Noale, hemos tenido muchas inquietudes que plantear y los problemas crecen, pero sin respuesta firme del intendente, quien el que debe solucionar no nos recibe, queremos tener un diálogo sincero con él, por más voluntad que tengan sus funcionarios”.

“Nosotros como Junta Vecinal trabajamos mucho, acompañamos bastante y desde provincia vamos teniendo respuesta, pero por parte de la delegación carecemos de las mismas, por ejemplo con el tema de la basura o con el corte de pasto, porque solo cortan las arterias principales, pero no el resto de la localidad” agregó que “cierto lo que te digo es una mugre todo, porque no tenemos acción y eso nos duele, pero queremos que se arrimen, lo vean ellos mismos y solo comunicarse con la delegada, porque el intendente debe recorrerlo y verlo, fíjese que ni siquiera hizo los baños del polideportivo, pedimos los materiales para que nosotros podamos construir los baños, algo que Ojeda prometió que iba a estar todo listo y no fue así, la verdad si queremos que haya una intervención es porque la hacemos los vecinos, así no puede ser, que se le pague el sueldo a los funcionarios y ni saben cómo está aquí” sostuvo.

“Te repito, es una realidad la poca intervención de la municipalidad en el Puerto, los caminos están mal, las bajadas están horribles y no hicieron nada para las playas, ahora viene el turismo y el camping la gente se mete sin que haya nadie responsable del mismo, no está cerrado y estos fines de semana anteriores estuvo completo y lamentablemente nadie lo atiende y lo cuida, pero si el intendente quiere hacer algo nos juntemos, que hable con los vecinos ponemos voluntad para ayudarlo pero aún así ni siquiera nos atiende” aseveró el vecinalista.