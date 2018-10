Ojeda “no tenemos nada que ver y lo vamos a demostrar en la justicia”

“Son días muy difíciles, también para mi familia y son días difíciles también para mi amigo Javier, estamos viviendo una situación infame y no creemos que la menor sea quien esté detrás de esto, sino hay alguien que la utilizaría con cuestiones políticas, sin sacar de lado la condición de víctima de esta chica, porque acá hay algo que está detrás de todo esto”

Indicó además “yo conocí a mucha gente, atendí frente a mi escritorio de atender a gente que pasaba con dolor sus situaciones, muchas chicas que llegaban al Anses con problemas, pero quien nos acusa jamás la ví o la conocí y en esta denuncia infame que vivimos no, solo yo sino también mi familia”.

“Esta mancha no nos saca nadie, estamos viviendo un dolor inmenso, el tema de la denuncia no voy a decir nada, solo menciono que este intendente y el legislador nos hemos sometido a institutos científicos para demostrar qe no tenemos nada que ver, ni antes, ni hoy con las drogas, porque hay entre nueve o diez versiones contradictorias en la causa, lejos de verosimilitud y el grado de contrariedad como por ejemplo dicen que estuvimos en una larga noche de alcohol y drogas junto a nuestro oponente político, el dueño de una radio que durante diez años fue nuestro acérrimo adversario ¿alguien puede creerlo? Además hay otras contradicciones y versiones dentro de la causa, por eso pinto este escenario para mostrar como es esta causa”.

AUDIO DE LA ENTREVISTA DE LUIS OJEDA CON JULIO ALCALDE EN MARITIMA FM