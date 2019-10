“Otros gremios no son solidarios, nosotros lo fuimos con ellos, pero ahora nos perjudican”

El secretario adjunto del STIA a nivel provincial Juan Ortíz mencionó sobre la situación panteada por el frente gremial marítimo respecto al freno en la descarga de un buque con camptura nacional “Los empleados de Río Salado estuvieron casi dos meses sin trabajar, cobrando el garantizado, ahora que consiguieron un buque para ingresar por el Puerto de Este, no lo dejaron porque hubo una denuncia del SOMU local, era un barco de Mar del Plata, entonces debió irse hasta Buenos Aires y de allí traen el producto, si la cosa está complicada, otros la complican aún más”.

“El barco traía 2700 cajones y los otras industrias están igual, van consiguiendo algunos cupos que traen de Nación pero también lo quieren denunciar y me parece que nos perjudica que los otros gremios tengan esta actitud actual. Nosotros estamos apoyando a las empresas para que lleguen con cuota propia de los barcos, más que sumen un cupo social, me parece que el gobernador debe tener contemplación también a los trabajadores de planta, por eso le enviamos una nota” señaló el gremialista.

“Me parece que no ven a los trabajadores de planta, a los trabajadores en blanco y que las pesqueras dan mano de obra genuina y no alternativa, por eso vamos a seguir defendiendo a las industrias pesqueras” sostuvo.

“Por ejemplo el buque que fue cuestionado trajo 4 mil cajones de langostinos, para que trabajen las empresas en baja temporada, los buques que hay aquí no salen a pescar y gracias a la resolución 623 sirve para compensar con langostino, que canjean con pesca que sale sin procesar, pero la situación es complicada, esperemos que no tomen más medidas para dificultar”.

“No estoy de acuerdo lo que hacen desde el SOMU, no es momento de poner trabas, hablé con Calfuquir. Cuando ellos hicieron paro de dos meses por lo de la flota intermedia, lo apoyamos, a pesar de que también fuimos perjudicados y me parece que no son solidarios en este aspecto, pero poner todas las trabas posibles en contra de compañeros del mismo rubro no es lo mejor”.

“Estamos preocupados por la mano de obra, por los trabajadores, hay que trabajar mucho con la precarización laboral, es lo que le solicitamos a Casadei y cumplir con todas las leyes correspondientes, me parece que hubo buena predisposición de tratarlo. También esperamos hablar con la gobernadora electa y que todos los sectores estén contemplados en la ley, por ejemplo nuestro sector es el que le da el valor agregado al producto” mencionó Ortíz.

“Estos días llegaron cuatro camiones con 2700 camiones, el costo es mayor, porque traen de otro lado, porque no nos dejan descargar en el puerto, donde lo tenemos en seguida a pocos kilómetros, pero lo bajan en Buenos Aires y es cupo nacional que la empresa lo adquiere al buque, entonces esperamos no tener más inconvenientes y si todo sigue así de trabado, probablemente empecemos a manifestarnos” finalizó. (Info4)