Para las farmacias «hoy es inviable cobrar a 60 días con esta inflación» dijo Roberto Zgaib

Farmacias de Río Negro advierten a obras sociales que desde el lunes empezarán a atender por reintegro. Desde el colegio de Farmacéuticos, Roberto Zgaib aclaró que esta medida no se aplicará a las obras sociales con las cuales se está discutiendo el tema de la deuda o reducción de plazos. Señaló que el sistema como funciona hoy, con pagos a 60 días, es inviable.si no aceptan acortar los plazos tenemos que aplicar la tasa de inflación, no hay forma de seguir con estos plazos.

«La situación es crítica, sobre todo en las últimos dos semanas porque a la alta inflación que es el mayor problema que tenemos, porque a la hora de cobrar los medicamentos estos ya aumentaron, se han sumado las restricciones en la reposición de los medicamentos por parte de droguerías y laboratorios», explicó Zgaib en Radio Seis y señaló que «es un combo que es imposible de sostener sólo por las farmacias, por eso hemos advertido a las obras sociales y con algunas ya estamos negociando la reducción de plazos de pago».

Explicó que hoy están cobrando a 60 días, «un medicamento que vendés en los primeros días de octubre lo cobrás a fines de noviembre o primeros días de diciembre. Con la inflación actual es totalmente incompatible, con el agravante de que estamos en contacto diario con el vecino, que es el que va a sufrir cualquier medida que tome la farmacia», sostuvo y agregó que «mientras tanto la gente que administra las obras sociales y los proveedores nuestros están lejos de esa realidad, cuidan su stock y su dinero; no le interesa si el sistema funciona, nosotros soportamos la financiación porque los márgenes dan, pero en una situación normal».

Enfatizó que se trata de una situación totalmente atípica y nada indica que mejore después de las elecciones, por lo cual hoy se están encaminando las negociaciones con algunas obras sociales. Explicó que el objetivo al realizar este anuncio fue visibilizar el problema con una medida contundente aunque no se aplicará con aquellas obras sociales con las que se encuentren negociando. «No soportamos más no sentarnos a discutir algunas cuestiones de los convenios que vinculan a las farmacias con las obras sociales que hoy quedaron obsoletos», aclaró.

Explicó que lo que se discute es acortar los plazos o aplicar la tasa de inflación, «no hay forma de seguir con estos plazos sin cobrar ajuste por inflación». Recordó que esto ya se ha hecho en otras oportunidades.

Insistió en que son situaciones atípicas, y mientras duran hay que corregir las distorsiones porque es inviable el sistema, «va a llegar un momento que no vamos a poder entregar medicamentos porque no los vamos a poder tener por no poderlos pagar».

Zgaib sostuvo que entienden que el problema no es la obra social ni el afiliado pero «tenemos que buscarle la vuelta para sostener la prestación en estos momentos críticos que vive el país».

Aclaró que se trata de hacer viable el sistema, «el principal problema es que los burócratas de las obras sociales están sentados en un escritorio por lo que poco les importa el vecino. Los que estamos en contacto todo el día con los vecinos somos los farmacéuticos». Agregó que «no es fácil decirle al vecino no te puedo recibir porque la obra social no me paga en tiempo y forma y no puedo pagarle a la droguería». (B2000)

