Preocupación por la siniestralidad vial en San Antonio Oeste

Existe una preocupación por la creciente siniestralidad vial, en especial los choques protagonizados por motocicletas, que durante el último fin de semana volvieron a ser noticia en distintos sectores de la localidad sanantoniense.

Carlos Aravena, director de Tránsito del municipio de San Antonio Oeste, se refirió a los recientes accidentes, entre ellos el ocurrido el domingo, cuando dos motociclistas colisionaron en un camino informal, provocando lesiones graves a uno de ellos. “La situación es preocupante. Hay una falta de respeto generalizada por las normas de circulación. Ni siquiera entre los propios motociclistas se cuidan”, manifestó el funcionario.

Según detalló, muchas de las calles utilizadas por los motociclistas como atajos no están habilitadas ni señalizadas, lo que incrementa los riesgos. “Salen por zonas no permitidas, muchas veces sin luces y sin casco. Es un combo peligroso”, explicó.

Uno de los puntos más alarmantes tiene que ver con la cantidad de motocicletas secuestradas durante el año. “Ya no tenemos espacio físico en el corralón. Muchas quedan en el municipio porque los propietarios no se presentan a retirarlas: no tienen seguro, ni papeles en regla ni siquiera están registradas”, señaló Aravena, quien remarcó que la falta de seguro genera un problema grave en caso de siniestros, ya que no hay forma de cubrir los daños.

En cuanto a los controles, aseguró que continúan los operativos en conjunto con la Comisaría 10ª. “Durante el fin de semana largo hubo mucha afluencia de visitantes por las actividades por el Día de la Independencia y la Fiesta del Pueblo, y aunque fue tranquilo en términos de documentación, seguimos realizando controles”, dijo.

Sobre los problemas de circulación y estacionamiento en el centro, Aravena admitió que se trata de una situación recurrente. “Hay pocas cuadras y mucha demanda, especialmente en horarios pico. Los taxis también ocupan espacio clave en la zona de La Anónima. A veces hay que caminar unas cuadras más para estacionar”, indicó.

Aravena también hizo hincapié en la importancia de la educación vial desde edades tempranas. “Queremos llevar charlas y actividades a las escuelas primarias. Este año lo hicimos en Las Grutas y tenemos pensado extenderlo. Incluso trabajamos con la Agencia Provincial para traer una pista de educación vial”, anunció.

Durante la Fiesta del Pueblo se montó una pista simbólica para niños en una plaza, y se proyecta repetir la experiencia, ampliándola para el Día del Niño y en otros barrios de la ciudad.

Ante la consulta por la presencia de agentes en Las Grutas durante la temporada baja, Aravena reconoció que actualmente no hay personal fijo, pero se asiste esporádicamente ante eventos especiales. “Es una deuda pendiente. Ya estamos trabajando para poder dejar personal permanente en Las Grutas, al menos los fines de semana, sobre todo ahora que comienzan a llegar los turistas por el avistaje de fauna marina”, sostuvo.

El funcionario concluyó su intervención recomendando a la ciudadanía extremar los cuidados y mantener en regla la documentación de los vehículos. “Los controles seguirán y es fundamental la prudencia al conducir. No se trata sólo de evitar multas, sino de cuidar vidas”, finalizó.