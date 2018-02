Primer Plenario  del Movimiento Antinuclear Rionegrino, “Acariciando el MAR”

El día 17 de febrero de 2018, se celebró el I Plenario del Movimiento Antinuclear Rionegrino, “Acariciando el MAR”, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, Presidente Néstor Kirchner del Balneario Las Grutas.

En el mismo, participaron representantes de las Asambleas Antinucleares de Sierra Grande, Viedma, Conesa, San Antonio Oeste, Las Grutas, Cipolletti y público en general.

Durante la jornada cada asamblea compartió las acciones locales llevadas a cabo desde el inicio del conflicto, evaluando el alcance de las mismas y a continuación, se analizó el panorama actual regional y nacional.

Posteriormente, en grupos de trabajo se plantearon y debatieron estrategias de acción a llevar adelante en el transcurso del 2018, para en plenario, determinar cuáles se llevarán a cabo.

De esta jornada se desprenden las siguientes conclusiones:

LAS ASAMBLEAS ANTINUCLEARES DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES, REUNIDAS HOY EN EL M.A.R.:

– Repudiamos con firmeza las declaraciones del presidente Macri y sus funcionarios, por su intento de avasallar las autonomías provinciales y municipales. Vemos en su accionar, que desconoce el profundo debate que nos dimos hacia el interior de la provincia hace unos meses. Miles de rionegrinos nos opusimos y movilizamos; el Gobernador Weretilneck renunció al proyecto de la instalación de la central china; la Legislatura aprobó una Ley declarando a Río Negro libre de centrales nucleares y el gobierno nacional, pretende desprestigiar este genuino y democrático proceso.

Ante esta embestida, realizaremos todas las acciones que se consideren pertinentes para defender esta Ley que fue votada por una casi unánime Legislatura, e instamos a las autoridades provinciales y municipales a defender la voluntad del pueblo rionegrino y sus leyes.

– Entendiendo que esta problemática que nos convoca, es compleja en todas sus formas y que excede los límites territoriales de la provincia, adherimos a la Carta de Télsen, en defensa del agua y el territorio; al trabajo de Patagonia Libre y a la Declaración de la UAP N° 18 en Costa del Lepá, compartiendo los argumentos esgrimidos en la misma, bregando por un trabajo articulado y organizado entre las diferentes asambleas patagónicas.

-Observamos con preocupación la entrega de soberanía energética y territorial, con proyectos que desconocen a las comunidades en las que se emplazan, arrasando con las identidades comunitarias y con la salud de los espacios.

– Deslegitimamos la consulta popular no vinculante llevada a cabo en Sierra Grande. Interpretamos un claro posicionamiento de los vecinos, que eligieron no ir a votar en una inmensa mayoría. Así mismo, repudiamos el uso descarado de los datos de la misma, considerando que al haber asistido sólo un 24% del padrón, la única lectura posible, es el rotundo NO A LA PLANTA NUCLEAR.

-Denunciamos y repudiamos cualquier acción violenta, de coerción o amedrentamiento, llevadas a cabo en la localidad de Sierra Grande contra aquellas personas que expresaron o se pronunciaron contra la instalación de la central nuclear.

– Resistiremos el modelo extractivo-destructivo que insisten en imponer, ya que no tienen licencia social para cambiar la matriz productiva de Río Negro. Rechazamos con firmeza los modelos energéticos y productivos que implican sacrifico de la salud ambiental. Bregamos por un modelo que cuide el entorno, apoyando las actividades económicas que no hipotequen el futuro de la provincia, por nosotros y las próximas generaciones.

– Como habitantes de este suelo, donde elegimos vivir y donde desarrollamos nuestras actividades, somos conscientes y valoramos nuestro entorno, poniendo en relevancia la cadena de Áreas Naturales Protegidas de nuestro golfo; por eso, no permitiremos que se ponga en riesgo nuestro frágil y muy valioso ambiente.

– Sabemos que los residuos nucleares son peligrosos y contaminantes y representan un riesgo para todos los seres vivos por decenas de miles de años. Poniendo el VALOR de la VIDA como bandera, nos oponemos también a la Minería de Uranio, porque es degradatoria y contaminante.

– Finalmente decimos, mucho aprendimos en esta lucha: nos interiorizamos en el tema, nos encontramos desde las distintas localidades y nos organizamos para defendernos de intereses espurios. Los vecinos autoconvocados de toda la provincia que conformamos el M.A.R. estamos atentos, conocemos nuestras leyes y derechos y por eso, no descansaremos por defender nuestro aire, mar y suelo, nuestro derecho al buen vivir, nuestro futuro y el de las próximas generaciones.