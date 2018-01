Provincia amplió el plazo para que el municipio regularice rendiciones y aportes no reintegrables

Mediante un decreto del Gobernador Alberto Weretilneck otorgó a la Municipalidad de San Antonio Oeste una ampliación de plazo para regularizar las rendiciones pendientes de subsidios y aportes no reintegrables otorgados por el Poder Ejecutivo Provincial, por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, conforme a la normativa vigente en materia de subsidios y aportes no reintegrables establecidos en el Art. 4° del Decreto N° 134/10, Decretos N° 229/13, N° 350/16 y 1570/16, así como en las diversas normas particulares existentes en los distintos Organismos del Poder Ejecutivo Provincial, que regulan en ambos casos el otorgamiento y rendición de subsidios y aportes no reintegrables, por las cuales se sujetan los Municipios.- Expte. Nº 145018-G17.

Rechazado por el Concejo Deliberante

Dos veces en el año 2017 fue rechazado el pedido del ejecutivo municipal, una en febrero y la otra en octubre, cuando el gobierno de Ojeda pidió que las rendiciones se deduzcan de la coparticipación las rendiciones que no fueron realizadas en tiempo y forma.

Los ediles de la oposición, sumados al presidente del cuerpo colegiado mencionaron en sus discursos que querían saber si se gastaron el dinero que llegó específicamente para las obras o compras de elementos, según lo que solventó monetariamente el gobierno provincial.

Al no tener los ejecutados, como lo auditado por el Tribunal de Cuentas, decidieron no aprobar “a libro cerrado” la ordenanza. Reiteraron varias veces que quieren saber específicamente para que se solicitó o bien que montos se percibió, en que se utilizó y si no fue así, decidirán cuales son las acciones a seguir.

En breve, cuando haya sesiones ordinarias, el gobierno muncipal podría insistir con la ordenanza para que se apruebe antes del plazo establecido por el nuevo decreto de provincia. (foto archivo)