“Provincia continuará acompañando todas las políticas para la preservación del recurso” dijo López

Presente ayer en el CIMAS, el legislador Facundo López, presidente del Bloque Juntos Somos Rio Negro, fue partícipe de la exposición del informe del INIDEP por la prospección la especie langostino.

Al ser consultado sobre los resultados que los científicos estaban poniendo a consideración de la Comisión Asesora de Pesca Marítima respondió “lo que me llevo como importante de este día es que están todos los sectores sentados, la parte comercial, los científicos intercambiando opiniones entre ellos. Es importante que el recurso les sirva a todos y que no sea como ha sucedido que por sobrepesca existan luego menores capturas, me parece que la importancia está dada en que la actividad continúe creciendo pero que también las especies se sigan protegiendo”.

Cuando fue consultado por la desregulación de la actividad pesquera que propone la Ley Ómnibus que impulsa el actual gobierno nacional de presidente Javier Milei fue enfático al decir: “nuestro diputado nacional Agustín Domingo ha planteado que el capítulo de pesca no sea tratado, ese es uno de los puntos que ha sido dejado de lado. Si esa ley sale como está deberíamos preocuparnos y mucho porque todo el esfuerzo que se está haciendo ahora entre los artesanales, industriales y el empresariado local se vería perjudicado ya que no habría controles en cuanto a la cantidad y la calidad. Sabemos que existe una gran flota que es la China y se llevarían toda la materia prima, de suceder así el recurso quedaría desprotegido eso generaría un prejuicio enorme para la industria pesquera. Después del esfuerzo de varios diputados nacionales se ha logrado que ese capítulo no esté y eso nos pone muy contentos.”

Hasta el momento sobre el recurso langostino se han realizado dos campañas desde su aparición en el Golfo de San Matías lo que entienden los biólogos es que este tipo de prospecciones debe continuar a efectos de evaluar datos y que estas tareas no deberían ser discontinuadas, al respecto expreso: “El gobierno provincial continuará acompañando todas las políticas para la preservación del recurso, la subsecretaria de pesca es quien sabe en la materia y nosotros acompañaremos en todo lo que esté a nuestro alcance, hemos estado cerca en los momentos buenos y también en los malos. Entiendo que la forma de acompañar del gobernador Weretilnek es estando bien cerca del tema asique si hubiera alguna cuestión en la que ayudar y resolver haremos todo lo que sea necesario. En el caso de San Antonio Oeste el intendente Casadei y Jessica Ressler saben que este es un recurso muy importante sobre todo en esta época, como también lo es el turismo entendiendo que cada vez se va alargando más la temporada no solo en San Antonio. Todo el país ha vivido una situación rara, pero por lo que me manifestaba el intendente la actualidad es muy diferente a la del principio de temporada asique acompañaremos todo lo que sean actividades productivas para la región” finalizó. (Por Milton Albariño en NaciónEscriba.com)