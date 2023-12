Rechazan el aumento de los aportes de los afiliados al IPROSS

El bloque del Frente de Todos rechazó con fuertes cuestionamientos la modificación que propone el Ejecutivo provincial en relación a los aportes de los afiliados al Ipross, que incluirán desde ahora los conceptos no remunerativos de los salarios.

“Han fundido la obra social, la tomaron por asalto y ahora quieren que el costo lo paguen los trabajadores”, sostuvo el legislador Pablo Barreno, quien durante la sesión, junto a su par de bancada José Luis Berros, se reunió con los dirigentes gremiales que se manifestaron en el exterior de la Legislatura.

Al respecto, indicó que “la representación de entidades sindicales enviaron su rechazo a este proyecto, tanto los compañeros de Asspur, la Asociación de Jubilados, la Coordinadora de Jubilados, ATE, Sitrajur, Unter, pocas veces se puede lograr tanta coincidencia entre los sindicatos. No hay una nota a favor desde los gremios”.

“No tiene nada de valiente ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. No es ninguna solución al problema”, destacó Barreno quien agregó que “acá se habló de un déficit de 15 mil millones y es el Estado quien no hace los aportes correspondientes”.

La bancada cuestionó la constitución de una “mayoría automática en la Junta de Administración” al incorporar un vocal representante de la cúpula policial y la falta de respuesta a los siete pedidos del bloque de que se convoque a la Comisión de Seguimiento. “Hicimos muchos pedidos de informes sin obtener datos ciertos”, agregó.

Propuso que “lo que el gobierno debería hacer es blanquear el salario, no esta modificación. Existe jurisprudencia acerca de que el Estado tiene que pagar salarios de manera remunerativa”.

Cuestionó “el sistema de compras” y sostuvo que “la cobertura de medicamentos no resiste el menor análisis”. También se quejó de los reiterados reempadronamientos a los que se somete a los afiliados, las extensas demoras en el pago de reintegros y la situación de los jubilados.

Destacó que “existen posibilidades para resolver las cosas de otra manera. Hay proyectos de ley que presentamos, planteamos generar un banco de prótesis y otro de medicamentos, pero nunca nos dieron la opinión”.

“¿De quién es la culpa del desfinanciamiento de Ipross? Han tomado la obra social por asalto, la fundieron, pero el costo no lo pueden pagar los trabajadores”, concluyó.

