Registro de ocupación durante el fin de semana largo de Año Nuevo

Los destinos rionegrinos experimentaron mejores registros de ocupación hotelera durante el fin de semana largo de Año Nuevo, en relación al de Navidad.

Según los datos suministrados por los destinos turísticos y analizados por el Observatorio Turístico provincial, durante los días de Navidad, Río Negro recibió 22.531 visitantes en los principales destinos turísticos como Bariloche, Las Grutas, El Bolsón, Playas Doradas, Viedma/El Cóndor, generando un impacto económico de $5.041.063.765,85 entre los gastos de movilidad, hospedaje, comidas y excursiones. En tanto que en Año Nuevo, fueron 39.383 los turistas que inyectaron $7.291.853.682,45 a las economías regionales, incrementando el movimiento de viajeros en el 74,79%.

Los niveles de ocupación hotelera (O.H.) varían según el destino, por lo que se puede asegurar que durante Navidad, Bariloche recibió 12.922 personas, que se hospedaron un 72% en hoteles de 4 y 5 estrellas; 50% hoteles 3 estrellas y aparts; 27% hoteles de 1 y 2 estrellas y 64% los alojamientos extrahoteleros. A El Bolsón arribaron 1.766 pasajeros, de los cuales el 40% se alojó en cabañas y departamentos; 73% en aparts; 73% en hoteles y 13% en hostels. Por su lado en Las Grutas ingresaron 6.423 veraneantes ocupando el 30% de alojamientos; en Viedma / El Cóndor 520 (30% de hoteles) y Playas Doradas albergó a 900 turistas lo que significa el 60% del destino.

En Año Nuevo, estos guarismos fueron en alza arrojando 19.956 pasajeros en Bariloche (83% en hoteles de 4 y 5 estrellas; 75% en hoteles 3 estrellas y aparts; 62% en hoteles de 1 y 2 estrellas y 77% en los alojamientos extrahoteleros). En El Bolsón hubo 1.956 viajeros (52% en cabañas y departamentos; 89% en aparts; 37% en hoteles y 30% hostels). En tanto que en Las Grutas hubo 14.915 personas (71% O.H.), en Viedma / El Cóndor 867 pasajeros (50% O.H.), en Playas Doradas 1400 veraneantes (70% O.H.) y en Cipolletti 288 (46% O.H.).

De esta manera, Río Negro comienza el año con grandes expectativas de cara a los meses estivales, en los que las y los visitantes podrán optar por una amplia variedad de ofertas, destinos y atractivos que invitan a disfrutar unas vacaciones inolvidables en el Mar, la Cordillera, los Valles y la Estepa.

Más información en https://turismo.rionegro.gov.ar/.