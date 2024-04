Regulación de la caza de jabalí con perros y la aplicación de un chip

Hace un año atrás se abrió un gran debate en Río Negro por la caza de jabalí con jaurías. Si bien se trata de una plaga, que a través de la caza se trata de controlar esta especie exótica, lo que está sobre la mesa es la manera, y por eso se generó un enfrentamiento entre los que llevan adelante esta práctica con proteccionistas, porque muchos perros mueren o quedan gravemente heridos en la lucha cuerpo a cuerpo con este chancho salvaje.

Días atrás se habitó la práctica, pero se manifestó que estará regulada por el Estado provincial. Para tener más detalles de lo que representa y los alcances de lo que se determinó, Radio Noticias (105.5) charló con subsecretario de Fauna de la provincia, Roberto Espósito. Antes que nada, recalcó: “Lo que quiero remarcar es que la caza de jabalí con perros nunca estuvo prohibida”.

“Para este año, la subsecretaria de Fauna, lo que hace es incorporar algunas medidas más para regular la actividad. La caza de jabalí con perros se engloba dentro de lo que es la caza deportiva, regulado por la Ley 2056 y, a su vez, actuamos medio de contralor de la Ley 4043 que es la que trata sobre los perros potencialmente peligrosos. Lo que hacemos es regular la actividad, poner ciertas pautas para lo que es el tema de la caza, y en el caso de los perros, tratar de poner ciertas regulaciones que fomenten el bienestar animal y la tenencia responsable de los animales”, explicó.

Sobre las incorporaciones que se dieron para este 2024, Espósito comentó: “La aplicación de un chip, una identificación electrónica para que cada animal esté identificado, que tengan un certificado sanitario emitido por un veterinario, que tengan protecciones, más los requisitos que se le solicitan al cazar…los papeles de tenencia de armas, la licencia de caza deportiva”.

En los papeles parece viable, pero se sabe que hay muchos cazadores que no cumplen con algunas de esas pautas. Sin ir más lejos, cuando el tema estuvo candente el año pasado, muchos reconocían que no eran cazadores de siempre, incluso que necesitaban perros porque no usan armas porque no las saben manipular, y que se dedicaban a eso para poder comer, no como hobbie.

“Venimos trabajado con las distintas brigadas rurales, con la Policía. Mañana (por hoy miércoles 10) tenemos una jornada de capacitación en Viedma, con todas las brigadas rurales, se dieron capacitaciones en el alto valle, que son los que hacen los controles y operativos. Y, desde la parte del Ejecutivo, lo que tenemos es una serie de guardafaunas, que son los que hacen controles. Se les pide la licencia de caza, licencia de tenencia de armas…una serie de controles para hacer cumplir lo que dicta la resolución”, remarcó.

En este momento se habilitó la caza mayor, que comprende el jabalí y el ciervo colorado, otra especie agregada al territorio, y la caza menor, donde está libre, por ejemplo. Acá aparece la lupa sobre las especies protegidas, concretamente, sobre las que no se pueden cazar en ninguna época del año, indicó: «En realidad, eso va variando de acuerdo al estudio sobre la fauna».

«Nosotros dividimos en fauna autóctona y fauna exótica, que es la introducida. Hoy por hoy te puedo decir que no se puede cazar es la mara patagónica. Otro ejemplo que salió el tema el otro día, las vizcachas. La mayoría de la gente dice que la vizcacha es plaga… ¿Qué es lo que pasó con vizcacha? En un determinado periodo, cuando vino la sequía, bajó mucho la población de vizcacha, entonces la subsecretaría de Fauna tratar de regular la actividad, y la saca del periodo de caza para que se empiecen a repoblar otra vez. Para este 2024 todavía no tenemos un relevamiento de su población, pero no está autorizado. Ñandú tampoco está autorizado», compartió.