Rellenos con calcita: otra vez el polvillo en el predio de ALPAT produce trastornos a los vecinos

En fin de semana y cuando corre el viento sur, un nuevo relleno con residuos de caliza “el fin de semana fue terrible, imposible ver, imposible estar, incluso afectó nuestra forma de vida” señalaron vecinos preocupados que se comunicaron con InformativoHoy.

Este nuevo relleno que se realizó justo frente a viviendas en el predio que es de la empresa, cuyo polvillo blanco luego de un volcado que se hizo en las últimas semanas, provocó malestar.

“No aprenden más, el año pasado hubo una movida de los vecinos de las 36 viviendas que sufrían esto, ahora nos tocó a nosotros” indicaron además “se burlan de la gente, ¿quién permite esto, la municipalidad, quién?” mencionaron.

Entre marzo y abril del 2016 la controversia fue importante que incluso se interpeló al ex funcionario renunciante de la cartera Héctor García, ahora Medio Ambiente y Producción está a cargo de Laura Viz.

Asimismo el relleno, el pasado año fue permitido incluso por la Provincia de Río Negro a través de la secretaría de medio ambiente cuya presentación la realizó la empresa.

Dialogamos con la presidenta de la Junta Vecinal del Sector K, Paula Raninqueo y mencionó que “es lamentable la situación, me imagino los que viven en frente lo que sufren, yo que estoy a una cuadra recibo todo” agregó que “de vez en cuando riegan, pero no alcanza, el otro día llamamos a servicios públicos y enviaron un regador, pero los que deben enviar son los de la empresa, no la municipalidad” en este sentido tiene razón la vecina ya que en un predio privado, se paga con dinero del erario público para solucionar los efectos negativos que produce el polvillo que deposita una empresa privada.

Además la vecina más afectada que se encuentra en frente del lugar mencionó a este medio que “causa irritaciones en los ojos, en las vías respiratorias, deteriora los inmuebles y los autos, en los animales y mi hija que es asmática”.

Esta semana la Junta Vecinal decidió presentar un recurso de amparo judicial y una nota que emitirán al Concejo Deliberante y al Ejecutivo municipal.