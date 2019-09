Repercusiones sobre el gran decomiso a carnicerías “son situaciones que vienen desde hace tiempo”

Esmir Ocampo, titular del matadero municipal señaló “Esto no es nuevo en San Antonio, si desde es desde hace tiempo, una de las consecuencias de que se haya incrementado, es porque el gobierno nacional de turno no ha llenado de impuestos y los aumentó, también el problema de la inflación, además la gran cantidad de decomiso es porque ahora hay control, que antes no había”.

“Nosotros hacemos las cosas lo mejor posible desde el matadero y totalmente legal, pero hay otros que no lo hacen y hay cooperativas truchas, por ejemplo tenemos que hacer el control correspondiente porque a nosotros nos controlan, hasta el remito electrónico lo hacemos con trazabilidad, hoy tenemos esto pero los carniceros por ahí no cumplen lo que corresponde con la AFIP o quieren evadirlo” afirmó.

“Si la policía ahora se va a poner a controlar bien por ellos, todos sabemos que no es de ahora sino que siempre ocurrió, pero bueno, recién ahora empiezan a controlar, y si esto recién comenzó está bien, pero la faena clandestina no es nueva, pero no solo deben controlar esto, sino todo desde el principio de la situación, desde el cuatrerismo” aseveró Ocampo.

Por su parte, el secretario de gobierno municipal Luis Noale comentó “la municipalidad todo el tiempo va solicitando todo lo que tiene que ver en seguridad e higiene y el municipio lo que debe controlar son las cámaras frigoríficas, reconozco el trabajo que realizan desde la brigada rural, es un flagelo que se ha desbordado, pero desde la secretaría en la cual soy titular estamos siempre solicitando los papeles legales correspondientes a los comercios”.

“El tema es complicado, es lamentable lo de algunos comerciantes, deben ser responsables, por una cuestión de cuidar la salud de los clientes que van a comprar a la carnicería, porque si adquiriste de faena clandestina habla muy mal de ellos. Particularmente nosotros, como municipio, controlamos las cámaras de frío, el sello de la mercadería y la factura legal correspondiente. Hoy estuvimos hablando con el director de comercio y vamos a intensificar ese control y las cámaras esencialmente” confirmó Noale.

“Varias veces se hizo este procedimiento y la verdad han dado buenos resultados, incluso hemos estado controlando todo lo que tiene que ver con mercaderías que van caducando en su fecha, también se decomisa y se multa” finalizó.