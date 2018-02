Rescate de Cormorán Imperial

Publicado en el facebook de Área Natural Protegida Bahía de San Antonio

“Esta tarde recibimos un llamado de la Policía porque en una calle de Las Grutas se encontraba un ave extraña. Cuando llegamos al lugar nos encontramos con el Cabo Serrao y el Cabo Molina pertenecientes a la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) quienes habían montado una guardia para asegurar que el ave no sufra manipulación de alguna persona curiosa. Se trataba de un ejemplar juvenil de Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps) que se encontraba en excelentes condiciones aunque algo bajo de peso, hecho común en muchos juveniles que llegan a nuestras costas en esta época. El ave se encontraba a unas seis cuadras de la orilla del mar en el Centro de Las Grutas. Este comportamiento tan extraño para un ave marina lo hemos observado muchas veces en los juveniles que comienzan a llegar desde sus áreas reproductivas en el sur. (Hemos visto cormoranes juveniles a gran distancia de la costa, incluso en las rutas). Luego de chequear que no tuviera lesiones, lo liberamos en un pozón de agua de la costa durante la marea baja, de esta manera le dimos la opción de elegir descansar en la costa o de dirigirse al agua a alimentarse. Para nuestra alegría su reacción fue positiva e instantánea! Seguiremos monitoreando. Agradecemos a la Brigada Motorizada de Apoyo no sólo por la ayuda brindada en esta oportunidad, sino también por la ayuda ofrecida durante sus visitas previas al Area de Los Alamos! Guardia Ambiental Andrea Velazquez y Guardafauna Sebastián Ortega Fotos: Andrea Velázquez