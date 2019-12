San Antonio Oeste: STIA cerró paritarias para empleados de plantas pesqueras

Así lo definió Juan Ortíz, el secretario adjunto del gremio de la alimentación “Corresponde a las paritarias 2018 2019. Nada más que en estas negociaciones fue un poco raro, por el tema inflacionario que reina en el país, así que primeramente se arreglado por los próximos seis meses”

“La patronal venía pagando una suma no remunerativa de 5000 pesos. Las negociaciones, que después de estas tres audiencias, se logra que esos 5000 pesos que venían efectivizando se logren mantener y a la vez ir pasando por parte de forma remunerativa en diciembre. También se consigue 5 mil pesos más con el bono del decreto que las empresas también lo pagaron, también se debe agregar 2500 pesos más que conformarían 7500 pesos no remunerativos a partir de noviembre”.

“En diciembre se trasladarían 2500 remunerativo quedarían 5000 no remunerativo y en febrero aumentarían de vuelta 2500 pesos más” explicó además “en total conforma algo de 15000 pesos que es lo que hemos firmado entre el bono del decreto y los acuerdos como ha hecho, en lo que pertenece al salario alrededor de 15 mil pesos, que se van a llevar al trabajador o ya se lo han llevado prácticamente por el bono del que toda la empresa se adhirió”.

“El bono del decreto lo pagaron todas las empresas, a la vez tienen que pagar los aumentos que son sumas no remunerativas. Eso es lo que hemos logrado el 5 de diciembre pasado, después de tres audiencias bastantes difíciles estaban reticentes la mayoría de las empresas. De todas maneras los números de lo que va a ser el aumento, que está surgiendo en este tiempo del índice inflacionario, todavía no se puede medir, lo que va a quedar a partir de diciembre si ese motivo hubiese jugado con el acuerdo que logramos firmarlo otro día el 5 de diciembre tiene vigencia hasta febrero del 2020, después no estaríamos reuniendo en marzo nuevamente para terminar los últimos tres meses que nos queda negociar”.

“Estamos hablando de este porcentaje que se logra en este tiempo no hablamos para las tres empresas que operan en San Antonio, las que tienen trabajador registrado son más de 200 trabajadores y también para aquellas empresas que están trabajando y todavía no se han registrado. Pero también es aplicable la escala salarial que está en vigencia, te lo vuelvo a repetir en noviembre un trabajador se va a llevar 7500 pesos no remunerativo más de lo básico”.

“En diciembre se llevarían 5000 no remunerativo porque 2500 pasan a remunerativo, enero 7500 se estarían llevando ahí y bueno en febrero también y después de un salario de categoría uno quedaría conformado en 30 mil 788 pesos por ejemplo de ahí para arriba la escala. Son salarios que quedan conformado zona y presentismo, es decir que dentro de todos los números que han dado un estimativo y cierra bien” añadió “por lo menos quedamos conformes, nos quedamos tan retrasados”.

“Nos queda seguir negociando los últimos tres meses como ya te dije, en marzo nos estamos juntando nuevamente y bueno lo importante es mantener los puestos de trabajo, que las empresas sigan trabajando y hacia eso apuntamos y que los trabajadores puedan cobrar en tiempo y forma su salario”. (Info4)