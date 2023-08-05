San Antonio Oeste ya palpita una nueva fecha del Safari

La cuarta fecha del campeonato Regional de Safari será este 5 y 6 de agosto en San Antonio Oeste. Realizaron la presentación frente a la municipalidad con gran marco de público.
OCURRIÓ ESTA NOCHE EL INICIO CON PALABRAS DE BIENVENIDA – LECTURA HOJA DE RUTA Y DESFILE DE COMPETIDORES.
ENTREGA TARJETAS PC DIA SÁBADO- PRESENTACIÓN DE MAQUINAS Y PILOTOS EN RAMPA OFICIAL LUGAR: FRENTE MUNICIPALIDAD DE SAO.
SABADO 5 DE 7.00 A 9.00 HS. INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN: PARA PARTICIPANTES DONDE NO SE HABILITO INSCRIPCIÓN. (EXCLUIDO PARTICIPANTES DE VIEDMA/PATAGONES/ SAN JAVIER/ SAO/ CHOELE CHOEl/LAMARQUE/LUIS BELTRAN/CHIMPAY) LUGAR: MUNICIPALIDAD DE SAO» 7.00 A 7:30 HS POTENCIADOS; 7.30 A 8.00 HS JEPP 4X4; 8.00 A 8.30 HS. JEEP SIMPLE; 8.30 A 9.00 CATEGORIAS MOTOS.
9.00 HORAS SALIDA PARA SECTOR DE LARGADA ( 40 KM)
SABADO 5 LARGADA OFICIAL: HORARIO LARGADA
- 10.00 MOTOS LIBRES
- 10.07 MOTOS HASTA 350 cc
- 10.14 MOTOS NACIONALES A Y B
- 10.34 JEEPS 4X4
- 10.44 POTENCIADOS
- 10.54 JEPPS SIMPLES CLASE A
- 11.04 JEEPS SIMPLES CLASE B
- 11.14 CUATRICICLOS
19.30 HS. REUNIÓN OBLIGATORIA PILOTOS, COPILOTOS Y LECTURA HOJA DE RUTA DIA DOMINGO. LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
DOMINGO 6 : LARGADA OFICIAL Horario:
- 8.30 MOTOS LIBRES
- 8.37 MOTOS HASTA 350 cc
- 8.44 MOTOS NACIONALES A Y B
- 9.04 JEEPS 4X4
- 9.14 POTENCIADOS
- 9.24 JEEPS SIMPLES CLASE B
- 9.34 JEEP SIMPLES CLASE A
- 9.44 CUATRICICLOS
ENTREGA DE PREMIOS DE LA FECHA. LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y/0 FRENTE MUNICIPALIDAD DE SAO