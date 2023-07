SAO: dos empresas se presentaron para la construcción del futuro estadio municipal

En la mañana de este viernes 21 de julio en el Salón de Actos de Los Intendentes de la Municipalidad de SAO, se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N°007/2023 que fue presidida por el Intendente Adrián Casadei, con la asistencia de, autoridades, dirigentes y representantes de clubes locales.

La licitación tiene por objeto “la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la construcción del Centro deportivo y Estadio Municipal de la localidad de San Antonio Oeste”, con un presupuesto oficial de $ 460.555.023,99 IVA incluido, contando con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y las gestiones del Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando Navarro.

En la apertura, Casadei expresó, “antes de iniciar esta gestión, tuvimos intercambios de ideas con los vecinos sobre el Estadio Municipal, un Estadio que en mi gestión anterior pudimos ponerle césped, gradas, etc. El debate surgía por el estado del mismo, la cantidad que se usaba y su ubicación que quedó en una zona céntrica y que muchas veces cuando se realizaba un partido y las hinchadas cometían algunas cuestiones había problemas de seguridad que comprometían las casas de los vecinos”.

“A partir de ello trabajamos en planificar el hoy Centro Recreativo Infantil que ocupa ese espacio donde se les da la oportunidad a muchos niños, niñas y adolescentes de hacer deportes. Junto con el equipo y los vecinos buscamos soluciones para hacer este nuevo Estadio Municipal, en un espacio acorde y con gestiones ante un amigo de la localidad como es el “chino” Navarro que desde el primer momento nos abrió las puertas”, comentó.

El jefe comunal agregó “un Estadio Municipal, sin los clubes, sin las instituciones, es un edificio vacío. Vuelvo a ratificar, nuestra política de deporte es ofrecerles a los clubes todas las escuelas para que los chicos asistan a esos clubes, porque cuando uno crea una escuela municipal le está sacando esos chicos. No quiero hinchas del Estado Municipal, quiero hinchas de los clubes. Me encantaría hoy estar anunciando la construcción del estadio de Ferro, Talleres, Unión, sin embargo, en la historia y el gran esfuerzo de los dirigentes, no lo han podido lograr porque la sociedad no se involucra como debería dentro de los clubes, pero debemos apoyar entre todos para hacerlo realidad”.

“Quiero agradecer a Fernando “chino” Navarro, al Ministro de Obras Públicas, al Presidente de la Nación quienes nos dieron el visto bueno para avanzar en esta gran obra”, finalizó Casadei.

Resultado de las ofertas:

Sobre N°1: Oriente Construcciones $ 641.343.313,73

Sobre N°2: Movimiento SAO S.R.L. $ 575.207.308,00

