SAO: emotivo reconocimiento a Agustina Guzmán en el Instituto de Formación Docente

El homenaje se realizó este lunes, en el Instituto de formación docente continua de San Antonio Oeste, institución a la que asistía la joven, cuya familia y allegados denuncian que murió por «mala praxis».

En un acto en el que primó la emoción, el sentido recuerdo de la joven, en un homenaje desde los integrantes de la institución (alumnos y docentes) plasmaron en una placa el nombre y el pedido de justicia por Agustina Guzmán.

Ailén, integrante del Centro de Estudiantes, señaló a InformativoHoy “pensamos en una jornada de homenaje a nuestra compañera y de justicia. Queríamos como institución, no solamente de estudiantes, sino de los docentes y el equipo directivo, poder generar un espacio en el cual la familia sepa que no está sola, que estamos con ellos, de que la muerte de Agustina no es algo menor que es algo que no pasó desapercibido en la institución”.

Dijo también “sobre todo el pedido de justicia tiene que ver con la falta de o con la deshumanización que hay en el sistema en sí, en las diferentes instituciones. Y es por ese motivo que nosotros elegimos también hacer el homenaje y colocar una placa” agregó “no queremos que quede solamente en la estadística de una persona más que murió por la desidia del Estado. Agustina era una persona, era madre, era hija y marcó su paso por esta institución, quedó impregnado en la memoria de sus compañeras, quienes cuando leían no podían parar de llorar porque la recordaban en cada momento y recordaban lo hermoso que a ellos les había dejado”.

“Creo que la importancia de este espacio, además de poder hacer la placa y además de pedir justicia, es volver a humanizarla, es poder darle ese espacio de ser humano. que el sistema de salud le sacó y por el cual reclamamos. Hubo un sistema de salud que la dejó afuera y que no quiso ver su problemática como algo real. Hoy estamos lamentando su muerte. Es por eso que no queremos refirmar el pedido de justicia y además invitar al resto de la comunidad en general a que se sumen a los reclamos, a que se sumen a las marchas, a que se sumen a cada una de las movilizaciones porque solo una madre que ha perdido un hijo sabe el dolor que puede llegar a sentir, yo creo que nadie se puede poner en sus zapatos y saber que si nos podría pasar a cualquiera de nosotros” dijo Ailén.

En el mismo acto, Cristina Haedo, mamá de Agustina, solicitó a los presentes su acompañamiento en este pedido de justicia “yo lo único que les pido en este momento es que nos acompañen, que hagan marcha. Si no pueden, por lo menos, mandar mensajitos de están presentes en acompañarnos… no es solamente por Agustina, sabemos que hay muchos casos que están sucediendo. Le costó la vida de mi hija, sigamos luchando para que esto cambie. Muchas gracias a todos sus compañeros y a todos los que nos están acompañando en este momento tan difícil. Gracias por todo”.

Justicia por Ailen Agustina Guzmán

Amulpüllün (canto funerario) para transitar en paz hacia el Wenu mapu (tierra del

cielo)

Küme ürkütuaymi kimey lamgen

kume puwuaymi

¿CÓMO CAMINARÁS, CUERPO DEL MAR,

ASÍ DE FRÁGIL HACIA EL SOL TANTAS VECES PROMETIDO?

¿QUIÉN TE PEDIRÁ CANTANDO

QUE TE VAYAS POR FIN EN MEDIO DE LA NIEBLA

Y LOS ALADOS FUEGOS DE LA NOCHE?

CRECE HACIA EL OESTE;

TU HIJA, ¿HACIA DÓNDE CRECERÁ?

LA PIEDRA QUE TE SOSTUVO

SE TORNA NEGRA TIERRA AHORA.

LA LLUVIA MOJA LA ESPALDA

DE TU MADRE QUE AÚN VIVE.

Y HUBIERA DADO EL FUEGO DEL INVIERNO

POR VERTE ACARICIAR SUS TIBIAS MANOS

EN EL MOMENTO SAGRADO DE SU MUERTE.

VETE AHORA, PEQUEÑA HERMANA,

VETE EN TU LUZ, DESCANSA DE NOSOTROS.

LA VIDA AQUÍ SIN PRISA SEGUIRÁ;

LEEREMOS TUS PALABRAS, TUS GESTOS,

LEEREMOS EL MAPUZUNGUN

DE TU LINAJE …

Y EN LAS PALABRAS DE KAJFÜKURA SEGUIREMOS AFIRMANDO QUE NO HAY

MUERTE: y “EN LOS HIJOS, DE MIS HIJOS ME LEVANTARÉ”.

¡MARICIWEW!

