SAO: Ernesto Machado, entrena en Patagonia Gym para su pelea en México

El centro de entrenamiento Patagonia Gym, el cual integra el equipo de la Unión de Deportes de Contacto Internacional, junto a competidores de Uruguay, Chile y Argentina conformaron el Team Sudamericano, los peleadores estarán compitiendo en la ciudad de San Francisco de Campeche (México) el día 10 de noviembre del corriente año.

En esta oportunidad dialogamos con Ernesto Machado “El Charrua”, oriundo de Rivera, Uruguay. El cual se encuentra entrenando en nuestra localidad para competir de la mejor manera por el título continental de MMA.

“Vengo del norte de Uruguay, de Rivera en esta localidad estoy hace 10 días entrenando y me quedan 3, cuando termine vuelvo a mi país para estar con mi familia y después volver a viajar el 5 de noviembre a Campeche, México donde nos encontramos con un grupo de peleadores de países de Sudamérica porque se formó el LatinWar UDC Sudamérica para pelear contra México, este un evento importante.

En esta oportunidad me vine a preparar a esta localidad con el profe Adrián Thea de Patagonia Gym. En estos momentos soy el representante de Patagonia Gym en Rivera, lo que espero es traerme ese título para acá”

“Para que la gente me conozca soy Ernesto Machado “El Charrua”, tengo 38 años y hace 18 años que estoy en esto, empecé en el Kickboxing de ahí migre para el Muay Thai, pero mi carrera despunto en el MMA donde actualmente soy campeón sudamericano y uruguayo de MMA, ahora voy por el título continental”

“Mi amistad con Adrian Thea comenzó hace dos años, cuando necesitaba a un peleador para un evento donde se disputaba el título sudamericano, me preste para dar lo mejor y de ahí nació una amistad con el que es el presidente de la federación”

“De Sudamérica vamos para el día 10 de noviembre vamos 5 peleadores, 4 de ellos pelean en Kickboxing por títulos y soy el único que hace el MMA profesional por el título continental. Es una preparación física y mental muy grande va a hacer 15 días que estoy acá, lejos de mi familia, de mi lugar para poder cumplir un sueño, el hecho de viajar a otros países es bastante complicada y por suerte puedo contar el apoyo de los patrocinadores de Rivera y principalmente la intendencia departamental de Rivera que me apoya porque fue en ese lugar donde comencé mis sueños hace 6 años atrás. Es donde me abrieron las puertas para comenzar a entrenar en la escuela municipal, comencé con un proyecto social y hoy en día soy personal estable del establecimiento, con la fuerte labor de sacar gurises adelante entrenándolos y con la suerte que para el año que viene tengo eventos acá donde van a participar tanto en Argentina como en Chile y de a pocos vamos creciendo”

“Con respecto a los oponentes, casi todos los estudian pero a mí eso no me gusta, a mí me gusta plantear la pelea en el momento, porque cuando planifican según los videos que ven cuando llega el combate sale otra cosa, en mi caso refiero toparme con la sorpresa y decidir cómo será la pelea dentro de la jaula. Se el nombre de mi oponente y cuantas victorias como títulos, pero cada pelea es una pelea”

“Es muy grande el desafío, porque voy representando a Uruguay y a Patagonia Gym, es la pelea de fondo y estelar el combate que daré en este evento, será la que cierra la noche. En mi meta esta traerme ese título pero como siempre digo cada pelea es una pelea, suben dos uno va a ganar”

“La verdad que vengo trabajando bien fuerte, agradezco mucho a los medios por esta nota y totalmente agradecido de las personas de San Antonio, porque es la tercera vez que vengo, siempre acompañando los eventos cortos pero es la primera vez que estoy tanto tiempo, pero muy bien recibido con un excelente trato e hice varios amigos. Espero que la comunidad siga acompañando los eventos de Kick y MMA que se hacen en la localidad, porque no es algo fácil. Por último un fuerte agradecimiento a mi gente de Rivera y a mis alumnos porque son ellos quienes están llevando adelante las clases en mi ausencia”