SAO: Facundo Bustos relató como superó un impactante accidente en el Safari Regional

En un giro de eventos impactante, Facundo Bustos, piloto de motocross y amante de las emociones fuertes, ha logrado recuperarse de un trágico accidente durante la carrera del Safari Regional en San Antonio Oeste. En una entrevista a Signos FM, Bustos compartió detalles de su experiencia y como recuperó su salud.

«Por suerte me recuperé a pesar que se han dicho tantas cosas, que la verdad dejarlas para el olvido. Dios el que puso toda su bendición en mí, ese Espíritu Santo que me cuidó y a partir de ahí cambió, creo que es una nueva vida. Yo siempre digo que fue Dios quien a mí me puso su mano porque está el video. Y la verdad que a mí todavía me cuesta por ahí verlo. Es muy fuerte para mí, más que yo soy el protagonista», compartió Bustos con una expresión emotiva.

El accidente tuvo lugar mientras Bustos lideraba la carrera, en la zona de la huella. Bustos recordó cómo todo cambió en un instante. «Me acuerdo que venía punteando. Venía bien. Mi categoría. Y se acerca el malón de autos. Pasa un primer malón de autos. 4 o 5 autos y bueno, se me rompe la moto, me quedo sin corriente y bueno empiezo a trabajar arriba de la moto, en ningún momento me bajé y escuchaba que sí venían otros autos, yo pensando que me iba a dar tiempo para poder salir, sabía que estaba en un lugar peligroso, pero estaba sinceramente cansado. Así que digo, arreglo rápido y salgo», narró.

El momento impactante ocurrió cuando Bustos miró hacia atrás y se dio cuenta de que un auto se aproximaba a gran velocidad. «En el video que se ve, yo miro para atrás y bueno, ya tenía el jeep encima y bueno, lo único agarré fuerte en la moto y esperé el impacto. Fue todo muy rápido. Habrán sido 5 minutos conscientes. Y después me desmayé», confesó.

A pesar de las circunstancias traumáticas, Bustos mostró una resistencia impresionante. «Después del choque No recuerdo mucho. Recuerdo que quería estar con mi viejo, lo necesitaba él y después, poco a poco, ya que el dolor va pasando, Volviendo a tener conocimiento de todo», relató.

Tras el accidente, Bustos llegó al hospital sin sensibilidad en la parte inferior de su cuerpo. «Acá al hospital llegué sin sentir de la cintura para abajo. no sentía nada. Por eso es que a mí me derivó a Viedma. Pero luego comencé a recobrar todos los sentidos, incluso antes del viaje al hospital Zatti en la capital provincial», explicó.

Bustos, quien ha sido un apasionado de las motos desde temprana edad, dejó en claro su determinación de continuar a pesar de las adversidades. «Soy fanático de las motos. Nunca tuve miedo, siempre respeto. Siempre he andado en moto. He tenido mis golpes como todo chico. Por eso pienso continuar, aunque estoy aún en recuperación», afirmó.

Finalmente, Bustos compartió sus pensamientos sobre su familia y la comunidad que lo ha apoyado en este difícil camino. «Sentí el cariño y el acompañamiento de mis vecinos de San Antonio, cuando tuve el celular pude responder los mensajes y la verdad que me sentí muy acompañado», expresó con gratitud.

Con una sonrisa valiente en su rostro, Bustos reflexionó sobre su experiencia y su perspectiva en la vida. «Lamentablemente se habló mucho en el medio, pero lo dejo de lado y sigo para adelante. Corrí safari de muy chiquito siempre me gustó, siempre estuve y mucha gente ahora me dice no corras más porque es un deporte de alto riesgo. Pero tengo que pensar también porque atrás mío tengo una nena. Cuando estuve en la clínica le digo a mi papá que estaba en terapia intensiva, que me quería venir y que quería estar con mi hija. La necesitaba mucho y se entiende, obvio, que es una bebé cuando me pasó todo el accidente, los primero que pensé fue en ella. En mis viejos y en mi hija. Bueno, pero ya pasó», concluyó con determinación.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA