SAO: Junta Vecinal Dunas Norte comenzó su labor con muchas expectativas

El viernes por la tarde, la Junta Vecinal Médanos del Norte de San Antonio Oeste convocó a una reunión con los vecinos para presentar su propuesta y tratar los diferentes temas como problemáticas que tiene el barrio.

El presidente de la junta vecinal Fernando Andrés, mencionó a este medio “uno siempre tiene poca expectativas ante una convocatoria, pero la verdad que estamos muy contentos. Nos hemos conformados hace un par de meses nada más y hemos hecho un trabajo silencioso, anónimo y esperábamos algo así, porque cuando vistamos a los vecinos íbamos con cierta esperanza y la verdad que estamos muy contentos por la gente que concurrió” agregó además “sea que vivís cerca del Cementerio, en la entrada de San Antonio Oeste, camino a ALPAT o sobre la ría la problemática es común a todos los vecinos. La característica que tiene el sector éste de esta localidad es que se están realizando un par de loteos y eso significa que ese loteo debería estar acompañado por los servicios básicos, no obstante encontramos desde hace tres o cuatro años casas construidas que inclusive no tienen servicios básicos como gas, cloacas, ni hablar cordón cuneta entre algunas de las cosas”.

“Esto es también un problema a la hora de querer contratar un servicio y no hay casas suficientes no te colocan ni un palo y toda una manzana se queda sin acceso a servicios básicos por eso la idea de hacer este tipo de reuniones es empezar a ver que todos tengamos las misma inquietudes y nos sirve para recopilar otros tipos de expectaciones que a nosotros se nos está escapando y notamos eso con la participación. Nosotros pensábamos hacer hincapié en un tema en particular y resulta que ese quedo dejado de lado y se priorizaron otros aspectos” afirmó.

“Aprovechando este aventón de la participación de los vecinos, poner en marcha prioridades, una es el tema de la encuesta donde vamos a ir a todos los hogares existentes en las 25 manzanas para cuantificar las necesidades que tenemos, las notas las seguiremos enviando de manera paralela. También se quiere hacer en octubre una fiesta para los niños del barrio y el otro tema importante a seguir en detalle es la cuestión del gas ya que los políticos han hecho muchos anuncios, nosotros tenemos necesidades muy urgentes con las instalaciones, el tendido de la red y la posterior instalación domiciliaria, estos son los temas prioritarios para la junta vecinal” aseveró.

“Quiero agradecer a todos los vecinos e insistimos la junta vecinal es una mera formalidad acá somos un grupo de vecinos y necesitamos el acompañamiento, la participación y nutrirnos unos a otros, acá nadie es dueño de la verdad. Un vecino puede tener una gran idea si nosotros no somos capaces a abrirnos y recepcionar esa idea esta no se puede canalizar. La invitación es continua con el vecino charlar y ser receptores de todas las inquietudes del barrio que son un común denominador a todos los sanantonienses” sostuvo.

Algunos de los temas que se trataron:

El barrio dunas tiene 25 manzanas y las calles que lo componen son Malvinas, Alemandri, Santa Cruz, J Maria Guido, Chubut, Torello, Marineros, Maestras Argentinas, Obregon, Dr Castello, Tierra del Fuego, Italia, España, América, El Jarillal Patagonia.

Recuperar los lugares que fueron destinados a espacios verdes realizando forestación y colocando juegos.

Realización de encuestas para conocer a los vecinos y sus problemáticas.

Problemática del Gas y la incorporación al plan calor.

se tiene dos instituciones educativas y un pago fácil, por lo cual se pidieron inspectores de transito por el caos que se genera, solo se cuenta alguna veces con la disposición de la policía por este tema.

Garitas para esperar el colectivo

Ninguna de las calles cuenta con nombres (nomencladores) y altura de manzana, los vecinos se manejan con puntos de referencias para indicar su ubicación a la policía, bomberos, ambulancia, taxis, etc.

Sobre los servicios municipales que no pasan por el barrio son entre algunos: recolección de residuos, regadores, alumbrado, transito, paso de maquinaria por calles, estas y otras fueron pedidas por notas.

Pedido de ordenanzas que se encuentran vigentes sobre las juntas vecinales.