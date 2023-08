SAO: «Queremos regresar a Unión al lugar que merece» dijo Marcos García

(Por Milton Albariño) Hace tiempo queríamos saber de la actualidad y del trabajo que viene realizando el Club Atlético Unión de San Antonio Oeste. Entendiendo que están trabajando preparándose para regresar al torneo oficial de la Liga Rionegrina de Fútbol, también hace rato que quería hablar con él, saber de su actualidad y como es el trabajo que vienen desarrollando.

Desde mi opinión personal uno de los mejores marcadores laterales y defensores que he visto en el fútbol de San Antonio Oeste. Me refiero en este caso a Marcos «Parcha» García

«Que tal, gracias por tus palabras.»

El fútbol local necesita recuperar su impronta para eso entiendo que es necesario contar el protagonismo del C.A.U . Sé que ustedes están en esa tarea. Cómo viene el trabajo que es silencioso, pero seguramente no se ha detenido a través del tiempo

«Estamos trabajando en la vuelta, el regreso del club junto a al “Gordo” Linares junto a Gabriel Manquenao junto a Gastón Tolosa queremos poner el club donde se merece y después de tanto tiempo que hemos perdido. Volver a eso lleva tiempo, cuesta, pero se puede se puede.»

Vengo siguiendo todas las instancias con respecto a la normalización. También me han contado que ustedes están trabajando en toda la logística y me alegra mucho que una persona como Linares esté cargo del primer equipo. Será positivo el regreso pero que se queden será mucho mejor

«Estamos en esa senda queremos eso, tenemos proyectos, tenemos el sueño poner al club donde se merece. Poder tener la cancha allá afuera. Hay buena gente para trabajar, está Roberto Jara también trabajando con las categorías menores. La hinchada también está a la espera de todo esto, de lo que nosotros estamos haciendo, queremos de una vez por todas instalarnos y que no volvamos a pasar por esto y quedar en decadencia. Perdimos mucho tiempo, los chicos crecen y habrá generaciones que no van a poder disfrutar de todo lo que estamos haciendo. Espero que quienes vengan puedan aprovechar este trabajo, la idea es marcar un camino para todos ellos.»

Recordaba cuando hacíamos el relato deportivo, venían las banderas rojas y llegaba la hinchada del Club Atlético Unión. Espero que se pueda volver a vivir esa fiesta Marcos que realmente el club vuelva a ser protagonista.

¿Qué es lo que les ha manifestado en este tiempo a ustedes el hincha del Club Atlético Unión si es que siente esa necesidad de volver al fútbol oficial y volver a retomar ese protagonismo a ustedes se lo han hecho saber?

«Siempre y en todo momento. Tengo mucho contacto con la gente Unión tiene hinchas en todos lados, San Antonio está muy grande y hay hinchas en todas partes y siempre me cruzo con alguno y me preguntan cuándo volvemos o me mandan mensajes. En este último tiempo que el eco ha llegado a todo el pueblo, me llaman, me preguntan muchos jugadores, muchos chicos, jóvenes que quiere formar parte del equipo. Hoy contamos con un plantel de 40 jugadores. Tenemos 10 más o menos que están en competencia con otros clubes, los hemos llamado a ver si van a ser parte y nos han dicho que sí. La gran mayoría han dicho que sí, 1 o dos o 3, contado con los dedos de la mano me han dicho que no o por ahí lo están pensando. También hay mucha gente que no cree que esto es cierto, que esto ya es un hecho que ya estamos por volver, la hinchada está lista, quiere hacer fiesta como como lo ha hecho siempre. Muchas veces nos han nos han atacado, nosotros íbamos a hacer fiesta por ahí lo que hacíamos es defendernos por ahí de algún ataque que venía, pero bueno, siempre con ganas de hacer fiesta con toda la gente preparada.»

Marcos deben ser responsables por el club a ustedes este regreso le está costando un tiempo importante. Sería una pena que eso se empañe por alguna suerte de disturbios u ocasionales peleas que puedan suceder. Entonces bajarle un mensaje a aquellos que son hinchas de que el club necesita el protagonismo, necesita la fiesta, pero siempre guardando el lugar de respeto, ¿no?

«Tal cual he sido parte de la de la hinchada Unión y nunca quisimos el confrontar. Nos dedicábamos a ir a hacer fiesta, a tocar los bombos, a tirar papelitos picados, a tirar la pirotecnia y que el equipo se sienta acompañado, que era lo que nosotros buscábamos. Nosotros nos preparábamos para hacer toda esa fiesta, muchas veces hemos sufrido el ataque de otras hinchadas. No sé por qué, pero ya está instalado eso en el ser humano, acá no hay barra brava acá somos todos hinchas de corazón. La idea es que los clubes vivan la fiesta si hay una hinchada del otro lado que la fiesta sea mas grande y que gane el que tenga que ganar y después todos a sus casas tranquilos, es mi idea. Esta vez tenemos que poder hacerlo.

Gracias por tu tiempo y espero que podamos encontrarnos en la cancha y siempre cerca del fútbol

«Te agradezco por estar siempre cerca, por el trato que siempre tuviste conmigo y el apoyo brindado a todas las instituciones.» (laplebecontenidos@gmail.com)

