SENAF en SAO: sin avance, la situación sigue compleja y trabajadores en condiciones precarias

Luego de la denuncia de los representantes de ATE, dialogamos con dos asistentes sociales (Analía y Viviana) mencionaron la realidad que viven a diario “en la oficina nuestra quedó el equipo técnico y un administrativo, somos la mayoría trabajadores sociales, una psicopedagoga y operadores comunitarios, aún no han ingresado psicólogos y asesor legal y hasta ahora solo dos pasaron a contrato, los demás siguen becados que cobran unos cuatro mil pesos, aunque señalaron que pasarán otra tanda a contrato, hemos consultado cuando con recursos humanos, pero no son precisos, no tenemos certezas”.

“Estamos con personal reducido, nos han asignado un presupuesto, pero no se puede ejecutar, pero la coordinadora administrativa no cuenta con el personal para la rendición de ese fondo y no tenemos para cubrir, está muy sola por eso decidió presentar su renuncia porque no puede continuar en estas condiciones” afirmaron.

“No sabemos cuándo podrán o deberán ingresar los profesionales que necesitamos, porque lo que estuvieron renunciaron porque no le pagaron, y justamente esto va con el problema de ejecución de presupuesto, no tenemos teléfono ni internet por falta de pago, no tenemos tóner para imprimir, no podemos pasar los informes que en realidad lo hacemos en nuestras computadoras y los informes que podemos remitir dependemos de cuando la señora Romina Roldán que aún maneja las sacas, decida despacharla, si ella no tiene nada que enviar no lo hace y nosotros a veces necesitamos sea urgente la comunicación porque no podemos mandar mails” indicaron.

“Tampoco tenemos vehículos, nos manejamos en colectivo y no tenemos para cargar las tarjetas para viajar y visitar a las familias porque el saldo se termina y muchas veces cargamos con nuestro dinero y aquí por ejemplo no podemos concurrir a Las Grutas o el Puerto” espresaróna demás que “el ECOS está cerrado por falta de luz (le quitaron el medidor) y con el problema de la cloaca (desbordaron), el programa HUECHES se desarmó y después todos ‘los no hay’: no tenemos agua potable, no podemos utilizar el baño, no podemos asistir a las familias vulnerables, no hay supervisiones, y toda esta precariedad es lamentable, todo es deficiente”.

“Nuestro trabajo es asistir a distintas familias que tienen muchas problemáticas económicas en el contexto actual con los vínculos, la violencia familiar, el abuso, cuando tienen hambre, cuando no pueden pagar siquiera la luz y además tenemos familias precarizadas como podemos asistir con trabajadores precarizados y es muy duro llegar a trabajar aquí con los problemas que tenemos en nuestro ámbito laboral” aseveraron.