Subsecretaría de pesca dará mayor jerarquía a los directores de San Antonio Oeste

El licenciado Jorge Bridi fue confirmado por la gobernadora Arabela Carreras y el Ministro Carlos Banacloy para continuar al frente de la subsecretaria de pesca de la provincia de Río Negro con una amplia experiencia en la gestión administrativa de esta cartera Bridi inicia este nuevo periodo con la novedad un cambio en la conducción del Consejo Federal Pesquero en el cual tiene un rol importante representando a la provincia. Sobre la asunción del nuevo director del organismo federal expresó lo siguiente: “Carlos Liberman ha sido en el pasado Director Nacional de Pesca y Acuicultura, luego fue Secretario de Pesca de la provincia de Santa Cruz y representante de su provincia en el Consejo, ahora vuelve a la administración nacional como Subsecretario de Pesca y a también como presidente del CFP.

Destacó que no es previsible esperar grandes cambios ya que este organismo es federal y no depende ni de la nación ni de las provincias » sus políticas son políticas de estado es por eso que actúa conforme como lo viene haciendo durante varios años. Normalmente no se toman decisiones diferentes a las que se han tomado antes.» consideró

Carlos Banacloy es el Ministro designado al frente del ahora Ministerio de Producción y Agroindustria una persona que vislumbra cambios para darle otra impronta a esta cartera. La intención es que en los espacios de las direcciones se tomen decisiones y que la subsecretaria desempeñe un rol de asesoramiento técnico y administrativo, se refirió a estas iniciativas que se se llevaran delante diciendo: “en principio estamos reorganizando la estructura los lineamientos son justamente sobre eso, se cambiarán algunos paradigmas nos han dado instrucciones de gestión y de organización, estamos revisando el personal, también estamos tratando de ver si podemos recuperar algunas de las personas que están adscriptas en otros organismos o municipios.

En lo que respecta a pesca en particular se dará una especie de jerarquización de los directores con una presencia de los mismos en su territorio tomando decisiones más importantes y el rol de la subsecretaria en cuestiones más estratégicas y proyectos más emblemáticos, es un rápido resumen el que hago pero esto básicamente significa que muchas más cosas se definirán en San Antonio Oeste, el Director de Pesca Marítima sigue siendo Gustavo Rubio y el Director de Coordinación Pesquera y Director General de la Terminal Pesquera Artesanal sigue siendo Gastón Mazzei, ambos tendrán mayores responsabilidades, ellos atenderán las solicitudes y serán quienes digan quienes digan si o no a los planteos que se les hagan y desde esta subsecretaria se les brindara todo el apoyo técnico y administrativo que necesiten con el Instituto de Biología Marina para que desarrollen su función de la mejor manera posible”

Es estado provincial llevo adelante una fitoremediación del espacio que se encuentra detrás del Cerro Banderita, se acondiciono el lugar, se realizó la forestación con plantas autóctonas con la finalidad de que el espacio se recupere, uno de los cuestionamientos de quienes integran las acciones medioambientales y llevaron adelante un amparo en la justicia fue que la municipalidad de San Antonio Oeste no hizo el riego de las plantas y que las mismas se habrían secado, sobre el particular respondió: “hemos revisado el sitio en donde procedimos a realizar una fitoremediación y le encargamos a la Subsecretaria de Recursos Forestales con quienes hicimos los trabajos un informe que nos acaban de hacer llegar a diferencia de algunas cosas que se dicen en San Antonio las plantas prosperaron, en esto no tiene ninguna culpa la municipalidad por el riego, las mismas necesitaban solamente dos riegos, es verdad que algunas plantas murieron pero aun así el resultado es altamente satisfactorio, tenemos todos los números de las plantas que se murieron y las que faltan, es necesario tener en cuenta que los animales escarban y las retiran pero además existen diversos factores , el trabajo que se hizo fue muy técnico la escarificación del suelo hizo que el mismo retenga semillas, hoy vemos que hay más plantas de las que nosotros sembramos, estamos ahora mandando este informe a medioambiente con la conclusión de que con el tiempo ese ambiente degradado vuelva a su estado original, entendemos que la remediación esta lograda y el ambiente recuperara su estado original.

Algo distinto sucede con el otro sitio donde se volcaron líquidos, esto no estaba en el amparo pero igualmente nos ocupamos, este lugar ha tenido resiliencia y una recuperación muy grande, nosotros no estamos del todo de acuerdo con las ambientalistas en que haya que remediarlo, creemos que hacerlo podría causar más daño ya que se debería permitir que termine su recuperación natural, de este lugar el 90 % ya se ha recuperado quedando un espacio muy pequeño en el que ingresar con maquinaria no ayudaría demasiado. Estamos en esa discusión, si los técnicos concluyen que se puede hacer algo quizá lo haremos, pero no con maquinarias, deberíamos ir con la jueza y los ambientalistas y decidir entre todos ya que no hay un único criterio para esto no hay verdades absolutas son más bien opiniones. Vi por la prensa que algún ambientalista dijo que las plantas se habían muerto, esto no es verdad les pido que vayan y lo vean nosotros contamos con todo el material fotográfico, estuve en el lugar hace algunos días y desde mi opinión sin ser experto creo que todo va muy bien”

Otro de los temas que ha planteado la subsecretaria es el de la creación de un espacio en el Puerto de San Antonio Este para las embarcaciones artesanales, en el mismo se colocará iluminación, baños quimicos, depositos para distintos tipos de residuos y liquídos idea que surge de una reunón matenida con integrantes del sector, al respecto manifestó: “esto surge de una reunión con el sector artesanal y les planteamos las previsiones que teníamos, ellos nos informaron de algunas cosas que no habíamos tenido en cuenta como por ejemplo que en las carretillas donde transportan sus lanchas se utiliza un alargue entonces el largo de la maniobra es el doble de lo que teníamos previsto ya tomamos nota de esto hemos hablado con medioambiente así es que el espacio que se va a disponer es mucho más amplio que el que nosotros creímos así es que entendemos que no habrá inconveniente en eso así como tampoco en destinar un lugar que será demarcado y en ese espacio los turistas y los bañistas no deberían instalarse, aunque entendemos que en la práctica esto no se respeta del todo pero con esta delimitación podrán hacer maniobra sin problemas”

En la parte final de la nota se refirió a los proyectos para la Terminal Pesquera Artesanal como así a la actual problemática con el personal que realiza procesos en la misma dejando en claro que administrativamente y para el estado hasta la finalización del convenio firmado oportunamente la responsable de los operarios es la Cooperativa Pesca del Día: “tenemos dos proyectos importantes para elevarle a la gobernadora Carreras uno es el proyecto de la planta de tratamiento de efluentes, la continuidad de un proyecto externo que tiene al municipio como destinatario y que tiene que ver con construir en la terminal una planta de tratamiento del resto de los residuos del proceso así es que tambien vamos a trabajar con la U.FIN.PRO (Unidad de Financiamiento Productivo) en un proyecto para dotar de capacidad de congelado a la terminal, asimismo se finalizarán los trámites para contar con la habilitación de exportación a la Unión Europea, también tenemos que solucionar un inconveniente que tenemos hoy el que administrativamente no es tal ya que para nosotros el responsable de los procesos y el personal en la planta es la Cooperativa Pesca del Día, pero el contrato finaliza a fines de Febrero, así es que de resolverá por su continuidad o no sino se llamara a concurso pero es algo que tenemos que definir a principio de año” finalizó. (San Matías Pesca)