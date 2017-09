Trabajadores de las plantas pesqueras industriales marcharon por la reactivación de la pesca

En la mañana de ayer, los obreros de las diferentes industrias de la pesca y de la plata de harina de pescado, agremiados al STIA, luego de concentrarse en Calme Río Salado caminaron por las calles de San Antonio y se presentaron inicialmente en la Dirección de Trabajo local provincial donde entregaron al delegado Pablo Fernández un documento respecto a la situación del sector de los fileteros y obreros de las plantas pesqueras.

De allí marcharon hacia la municipalidad, donde fueron recibidos por el intedente Luis Ojeda y sus funcionarios, también presente el legislador Javier Iud y concejales del oficialismo y la oposición.

Quien habló fue el secretario adjunto del STIA Juan Ortíz, quien dijo que llegaban para plantear la inquietud respecto al paro que ocasionan el otro sector de la pesquería “llevamos dos quincenas sin producción, solo están cobrando el garantizado los compañeros, queremos que de una vez por todas nos sentemos a dialogar todos, no estamos contra nadie, nosotros defendemos la industria pesquera que es la que genera el empleo genuino, en blanco con trabajadores registrados y por eso estamos pidiendo que respeten nuestros derechos y que se destrabe este problema que hoy nos ocupa” agregó que “necesitamos que se levante la medida, que se reactive la producción, pensemos en las familias, en los trabajadores de la fábrica de harina que pescado que hace un año no le entra residuo de merluza, a los de la terminal pesquera que se resiente, esto en realidad es un golpe muy duro al obrero de las plantas de la pesca, estamos siendo rehenes de un sector, sé que todos tienen derecho a manifestarse, pero también que piensen en el resto” sostuvo el sindicalista.

“Hoy a esto que nos pasa, se suman cuestiones que tratamos además en el gremio con las posibles modificaciones a la ley de trabajo que se viene, esperemos que uno debe mejorar y no irnos para atrás y si San Antonio no deja ingresar buques, los cupos y los proyectos se van a ir a otro lado y a pesar que en otras épocas nadie nos apoyó, el año pasado salimos acompañar, hoy somos los perjudicados y nadie se solidariza con nosotros” añadió que “la municipalidad debe pedir los libres deudas que nadie lo pide cuando se les otorga los cupos a quienes tienen deudas porque a las empresas le piden todo y a algunos que andan por el agua no le exigen nada” afirmó Ortíz.