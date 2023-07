¿UN OVNI EN LA BAHÍA DE SAN ANTONIO? (segunda parte)

HISTORIAS SANANTONIENSES. En la anterior entrega finalizamos el informe preguntándonos que habían visto el transportista y el controlador de Puerto del Este. InformativoHoy interrogó a uno de los testigos.

¿Por qué los demás operarios del puerto no vieron nada nos preguntamos? En efecto: ni los estibadores del muelle principal y los trabajadores de la descarga del pescado en el pontón aledaño informaron haber visto nada raro ese atardecer. Tampoco los pesqueros que ingresaban y si los marinos vieron algo, callaron. Aunque el controlador observó la luz “flotando” a la distancia y desaparecer lentamente, no hubo nada más que indicara que estaba en presencia de un hecho portentoso.

– ¿El camionero se confundió con la Luna? Le preguntamos al testigo. -De ninguna manera –responde el antiguo controlador -. Se veía sí, bastante baja, entre las Piedras Coloradas y Las Grutas, pero lo que vimos fue otra luz.

– ¿Chatarra espacial, meteorito, avión, la Estación Orbital Internacional que usted dice haberla visto pasar? Insistimos: -Tal vez algún avión, pero no tenía las luces características de las alas. La estación espacial no era porque esa suele pasar sobre la bahía y se la ve muy luminosa. Chatarra espacial, no sé qué es eso y meteorito o estrella fugaz, no, imposible. Yo no la vi caer, sino que se mantenía flotando.

-La chatarra arde al caer, como si fuera un meteorito – le explicamos -. Ah, no, nada de eso. -El camionero dijo haber visto que una luz lo perseguía. –Si, dijo eso, pero que yo sepa, nunca nadie dijo haber visto una luz sobre la carretera y mire que, en plena temporada, el tráfico es intenso.

Él dijo que la luz se movía. –Sí, eso dijo. Pero, a lo largo del tiempo me di cuenta, que toda luz parece moverse cuando un vehículo está viajando.

Ensayamos una explicación racional

Las noches de la primera semana de setiembre, estuvieron galardonadas por algunos magníficos eventos celestes. Había una conjunción planetaria (una figura que se forma con estrellas que se distribuyen en cercanías de la Luna) a la que se podía ver en la Constelación de Virgo y que fue anunciada con antelación por algunos medios y páginas Web relacionadas con la astronomía. Este fenómeno permaneció varios días y difiere en su agrupamiento cada noche.

Entre el viernes 9 y el sábado 10 de setiembre la conjunción se había dispersado lo suficiente como para abarcar un gran sector del firmamento. A las 20:00 hs.pm., se podía ver detallando desde abajo, a Júpiter, Spica y Venus y mucho más arriba, la Luna aún en cuarto creciente, la cual tenía por debajo, bien pegada a esa hora, a la estrella Antares de color casi rojo.

Es posible que, el camionero, al girar hacia el oeste en la carretera al puerto para transitar el tramo final, observó desde el interior de la cabina del camión al planeta Venus, muy bajo sobre el horizonte y al moverse él le dio la sensación de que la luz en cuestión también se movía. Esto se conoce como un engaño del sentido de la vista a la mente y que recibe el nombre de pareidolia, designación con que se identifica a una ilusión que hace que se perciba un estímulo un tanto ambiguo como algo definido. En la foto de arriba se puede ver lo bajo que se encontraba Júpiter, la estrella Spica y el planeta Venus brillando intenso, lo que pudo generar algún desconcierto.

¿Y si fue un ovni? El ex controlador se sonríe antes de responder. –Yo nunca vi algo así en la realidad. Solo en películas. No sé si en la realidad son iguales.

Para finalizar. Júpiter y Venus se escondía a la hora del avistamiento detrás del horizonte. Había un anuncio meteorológico de probable nubosidad que luego, sobre la bahía, no sucedió. Quizás las nubes fueron ocultando la luz a medida que avanzaban desde el oeste hacia el este. En movimiento, las nubes pueden dar sensación de movilidad y también, de ocultamiento. Para cuando las nubes se dispersaron, la conjunción ya no se veía.

Finalizamos. Como siempre sucede en estos casos, el final es abierto y rara vez resuelto ¿Se confundió el camionero con la conjunción que se veía hacia el oeste o vio algo que no era de este mundo? Juzgue el lector. Todas las opiniones son buenas en un caso donde, lo único importante es lo que afirman haber visto los testigos. Todo lo demás, es opinión.

HISTORIAS SANANTONIENSES. El día viernes 09 de septiembre de 2005, en horario nocturno, era una noche más para los controladores de Puerto del Este. Dos de ellos se retiraron a cenar quedando uno de guardia. https://t.co/XV21odMCdz — InformativoHoy (@Informativohoy) July 23, 2023

Historias Breves de San Antonio de Marcelo Pesaresi. (Ilustración, gentileza de Silvia Smith de Cielo Sur).

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA