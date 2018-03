Una multitud marchó en San Antonio Oeste pidiendo #JusticiaxNico

Enorme columna de vecinos, con pancartas y carteles, llegaron de los tres centros urbanos y acompañaron a los familiares y amigos del joven Nicloás Gutierre que falleció a causa de una fuerte descarga eléctrica el pasado viernes en el club Racing.

Justamente desde ese lugar partieron los autoconvocados para recorrer las calles de San Antonio y llegar finalmente a la municipalidad donde esperaba el intendente Luis Ojeda con gran parte de su gabinete y concejales.

Los familiares solicitaron de manera constante respuestas al intendente Ojeda, incluso reiteradamente pidieron la renuncia del mandatario y de su director de inspección de comercio Nicolás Murgiondo, como también vivaron la consigna de que ambos deben ir presos.

Ojeda recibió críticas muy fuertes en persona y vive el peor momento de su gestión al frente del ejecutivo, ya que la muerte del adolescente atraviesa la indignación de todos los habitantes.

La querella y los fiscales

Los tres fiscales que llevan la causa de la investigación de la muerte del joven Gutierre estuvieron presentes en el predio del club Rácing en la tarde de ayer. Paula Rodriguez Frandsen, Hernán Trejo y Juan Pablo Chirinos con el abogado querellante Gerardo Collado observaron el sitio y continuaron con las pericias con un perito en electricidad. Asimismo tomaron distintos testimonios para aportar a la causa.

Collado significó el estado de precariedad del lugar, la notoria falta de seguridad para funcionar, asimismo indicó que una vez finalizado el período de pruebas determinarán quienes son los responsables y cuando serán las imputaciones aclarando que existe un nuevo código que debe respetarse los tiempos procesales. Además mencionó Collado que la familia no quiere que la causa se disperse en el tiempo, como otras que han ocurrido.

“A Nico lo mató la negligencia”

Así lo señaló Patricia Campos “Mi hijo fue a jugar a la pelota y murió cuando se sostiene en el alambrado y le produce una descarga eléctrica, no había un disyuntor que corte la energía, por eso hicimos esta marcha, porque lo que nosotros queremos es justicia, no puede ser que se nos muera un pibe en la cancha de fútbol, la garra que saco de adentro es la fuerza que mi hijo me da, es como cuando a una leona le sacan el cachorro, no sé cómo estoy aún parada” agregó que “Ojeda nos atendió y le entregamos un petitorio, le pedí que me dé una explicación de cómo pudo haber pasado esto, como se pudo morir mi hijo. Esto le paso a ellos como funcionarios, pero no tiene respuestas, además estaba Murgiondo y el gabinete, ninguno me dio respuesta” sostuvo.

“Conocí a la fiscal del caso, está encaminado con nuestro abogado Collado, es una causa que está clara y a Nico lo mató la negligencia de esta manga de inoperantes que tenemos” añadió asimismo que “la nota que armamos le pedimos que se hagan responsables de lo que pasó, debe cambiar la historia, controlar todos los clubes, hay inoperancia en todos lados, tengo otros hijos y se debe cambiar en todo sentido, mi hijo no vuelve más, por su memoria y la vida de mis otros hijos vale que valen oro, lo voy hacer también por los hijos de todo nuestro pueblo” finalizó.

Comercios cerrados

Se pudo apreciar a muchos comerciantes que a las 19 horas cerraron sus puertas en solidaridad a la marcha por un pedido de la Cámara de Comercio sanantoniense. Además muchos representantes de instituciones intermedias y de fuerzas políticas se hicieron presente en la concentración.