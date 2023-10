Y PUDIMOS VER EL BOSQUE… (carta de lectores)

“El árbol no los deja ver el bosque” nos decían a un grupo de militantes del Frente Grande en los años 98/99 cuando queríamos cambiar la realidad política en Río Negro. Finalmente Chacho Álvarez decidió reunirse con el gobernador Pablo Verani en el hotel Austral de Viedma y acordar la alianza en la provincia. Atrás dejó la decisión que por amplia mayoría había votado en contra, en una Asamblea democrática. Es historia, pero debí aprender cómo se maneja “a dedo” esta PSEUDODEMOCRACIA desde siempre, no obstante seguí comprometiéndome afirmando siempre que no “todos son iguales”. Aclaro esto porque ya nos llueven las presiones personales y públicas a quienes pensamos que este sistema está agotado. Basta saber que solo en Chaco han desaparecido más de 40 mujeres sin que se conozca su paradero, ni el accionar de la justicia. Que el Estado como garante de salud, educación, seguridad para la población, no presta esos servicios esenciales a pesar de las cargas impositivas que agobian hasta los más pobres.

Pero la historia se está escribiendo y hace cuatro años pudimos ver el bosque. Nos abrimos camino entre acusaciones e insultos y confirmamos lo que ya percibíamos, vivimos a la sombra de los patrones del mundo. Pudimos escuchar el mismo mensaje de Rockefeller y Lagarde en boca de Alberto Fernández: “Los adultos mayores tienen un costo muy alto para la economía mundial… los tenemos que mantener hasta los 80 años…” etc., etc. Los gobiernos del mundo promueven y aceptan la AGENDA 2030, que en la superficie se muestra como un beneficio para la humanidad, pero en la letra chica devela su cara oculta que solo persigue el mismo fin: la reducción de la población y que concluye con la síntesis: “no tendrás nada pero serás feliz” (discurso de Ida Auken en 2016 en el Foro Económico Mundial. Los “títeres” de cada país han llegado a aceptar el adoctrinamiento de docentes y niños con la famosa ideología de género, que nos obliga a explicar la diferencia conceptual entre género y sexualidad. Por qué esto que parece una cosa obvia nos obliga a expresarlo? Porque en este momento se está confundiendo a niños y jóvenes que aún se encuentran en la pubertad o en la adolescencia en lugares que deberíamos preservar como espacios de aprendizajes respetuosos. Una cosa es hablar de diversidad cultural (sexual si querés y la edad de los alumnos lo justifica) y otra cosa, muy diferente, es diversidad de género. Qué dice la biología? El mandato de la AGENDA 2030 implica aceptar el izamiento de la bandera LGTB en lugar de la Bandera Nacional Argentina sin que ningún dirigente se exprese en contra?

El bosque nos permitió ver tres TEMAS que la dirigencia no trata: GOBIERNO GLOBAL – MANIPULACIÓN INTENCIONAL DEL CLIMA- INSTITUCIONES QUE OCULTAN, MANIPULAN, CENSURAN a CIENTÍFICOS QUE INVESTIGAN Y QUE A PESAR DE HACER PRESENTACIONES EN EL CONGRESO NACIONAL Y EN LA JUSTICIA, NO SON ESCUCHADOS. Los “representantes” no nos representan. CONICET, INTA, ANMAT, SENASSA, todos tienen bastante que explicar si la JUSTICIA INVESTIGARA. No me alcanza que un ingeniero forestal que trabaja en el INTA me confirme la censura que sufrió su colega, a quien describe como una persona de prestigio, me ahogan las preguntas: ¿Por qué sus colegas no la apoyaron públicamente? ¿Acaso no les interesa la salud de la población? Basta con hacer preguntas en Google para saber lo que está ocurriendo.

Somos conscientes, no podemos cambiar la Geopolítica, PERO PUEDO PEDIRLE, como lo hice con el gobernador electo Alberto WERETILNECK, sobre la GEOINGENIERÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO: te lo pido por la salud y la vida de tu hijo, informate; a lo que me respondió: “lo voy a estudiar”. No es casual que 17 provincias estén soportando este clima. No es casual que LOS MEDIOS MASIVOS NO HABLEN de los movimientos mundiales que quieren parar este desastre provocado por la ÉLITE. SEQUÍA DE RÍOS (acá cerca el Río Colorado), INCENDIOS E INUNDACIONES Y TORNADOS QUE DEJAN DOLOR, DESTRUCCIÓN y PUEBLOS ENTEROS BUSCANDO UN LUGAR SEGURO DONDE VIVIR. Le pregunto a los productores de la región: ¿Qué puede pasar con las sequías prolongadas y los ventarrones provocados? ¿Habrá cosecha de frutas y de vegetales? A Los médicos: ¿Qué efectos tiene en la salud la variedad de metales y químicos volcados en la atmósfera permanentemente? Vale aclarar que NO ESTOY NEGANDO LA CONTAMINACIÓN QUE PROVOCA LA POBLACIÓN desaprensiva, estoy diciendo lo que aprendimos este último tiempo y que TODOS PUEDEN SABER SI BUSCAN INFORMACIÓN EN LA PÁGINA COMUNIDAD CIELOS LIMPIOS.

“Existen grupos de patriotas antisistema que están perturbando el camino trazado…” por la élite, el Nuevo Orden Mundial” Cita el Dr. Julio RAZONA palabras de Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial. Si SCHWAB, con semejante PODER reconoce a los “GRUPOS DE PATRIOTAS ANTISISTEMA”, no solo me da una LUZ DE ESPERANZA, sino que me otorga RAZÓN Y AUTORIDAD INTELECTUAL, COMO CIUDADANA RESPONSABLEMENTE LIBRE Y CONSCIENTE para EXIGIR A LAS AUTORIDADES QUE SE HAGAN CARGO DE LO QUE OCURRE EN EL ESPACIO AÉREO DE NUESTRA PROVINCIA. No porque los haya votado en estas elecciones, sino porque creo que, al menos, se deben interesar y ocupar de la SALUD Y LA VIDA DE SUS DESCENDIENTES.

AÍDA IRMA VERBEKE – DNI: 10675920

Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy no pertenecen a la línea editorial del medio de comunicación. Es mera responsabilidad de quienes la firman. Las mismas se plasman sin cortar, ni corregir.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA