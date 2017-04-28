Centro de Jubilados de Las Grutas anuncia el comienzo de los cursos para socios

EL CENTRO DE JUBILADOS “LAS GRUTAS” COMUNICA A SUS SOCIOS Y AMIGOS QUE COMENZARON LAS ACTIVIDADES DE:
- INFORMÁTICA LOS MARTES Y JUEVES DE 16 A 17 HS
- ESCRITURA CREATIVA LOS JUEVES DE 17,30 A 19
INGLES E INFORMÁTICA SE INICIARAN EN MAYO EN HORARIOS Y ESPACIOS A DEFINIR, POR LO QUE SE SOLICITA A LOS INTERESADOS EN ELLAS ACERCARSE AL CENTRO
HA DEMORADO EL INICIO DE LOS TALLERES LA FALTA DE RESPUESTA DEL PAMI SOBRE EL APOYO ECONÓMICO. AGRADECEMOS A LOS DOCENTES, SOCIOS Y NO SOCIOS QUE, CON BUENA VOLUNTAD HAN POSIBILITADO QUE IGUALMENTE SE PUEDAN INICIAR ALGUNOS DE ELLOS. SE CONTINUA TAMBIÉN, TODOS LOS VIERNES CON LA PRACTICA DEL JUEGO DE MESA BURAKO, PARA LOS QUE DESEEN APRENDER O ENTRETENERSE
TAMBIÉN RECORDAMOS QUE LOS VIAJES PROGRAMADOS PARA ESTE AÑO SON, A MENDOZA – PARA EL 31 DE MAYO- Y A CATARATAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, AMBOS A PRECIOS ESPECIALES Y CON MUY BUEN SERVICIO. PARA MENDOZA SON POCOS LOS LUGARES QUE QUEDAN, PEDIMOS PUES A AQUELLOS INTERESADOS ACERCARSE AL CENTRO EN GALERÍA ANTARES O CONSULTAR AL 02934 497910.
EN EL MES DE MAYO LOS SOCIOS DEL CENTRO RECIBIRÁN A UN GRUPO DE 45 PERSONAS DE CENTENARIO, TAMBIÉN MAYORES, DESEOSOS DE CONOCER EL MAR Y LA CIUDAD, ESTAMOS ABOCADOS A ORGANIZAR PARA ELLOS VISITAS Y PASEOS POR LA ZONA INTENTANDO OFRECER TODO LO HERMOSO E HISTÓRICO DE ESTOS LUGARES.