Duro cruce entre empresarios de Las Grutas y el Puerto de SAE

La discusión se dio en el foro del diario digital donde ambos empresarios discuten por la conformación del ente de turismo y la representatividad de las localidades involucradas en el futuro directorio:

Marcelo Illodo

“Claudio Barbieri lejos está de ser un representante genuino de esta localidad portuaria, por varias razones: La primera como antes dije es una asociación cerrada que además no creo que pague impuestos de salubridad e higiene que son los contribuyentes que van a sostener este ente de dudosa confección”. Agregó que “la asociación (prestadores náuticos) tiene domicilio legal en Las Grutas; o sea que lejos de representarnos, nada tiene que ver con la representación portuaria donde somos nosotros, los inversores locales, los que deberíamos nombrar a nuestros representantes, y por ultimo por si no recuerda Barbieri fue integrante de una asociación que sí tiene persona jurídica en el puerto, pero parece que la amnesia del poder bloquea la memoria”.

“Claudio (Barbieri) la asociación a la que pertenece en realidad es de cuatro grupos familiares, netamente comercial que no deja ingresar a nadie porque el negocio esta cerrado, lejos esta de ser un representante genuino de esta localidad portuaria… en relación a tu deseo de representar al puerto, lo que si me molesta es la actitud grotesca y avasalladora que te lleva a hacer públicos comentarios que por lo visto cuentan con un fuerte padrinazgo político y que evidentemente no tienen límites. Lamento mucho que estés en ese camino pero mas lo lamento por la pobreza institucional que va a mover este ente que lo único que va a generar es divisiones entre los empresarios de la comarca”

Claudio Barbieri

“Illodo, me recordás que fui integrante de una Asociación que si tiene personería jurídica, entonces tenés que presentar los papeles en el Municipio, la verdad, no te entiendo, te gusta discutir pavadas… la verdad, es que, HAY QUE LEER LA ORDENANZA, el artículo 16 establece que “el Directorio estará conformado por el Secretario de Turismo Municipal, 2 Concejales y tres representantes del Sector Privado, que deberán formar parte del Consejo Asesor y un representante del Ministerio de Turismo de la Provincia”. No habla de representatividad por asentamiento urbano en ningún lado, o sea, esta es una discusión sin sentido y producto de la necedad de una persona a la que “el árbol no le deja ver el bosque”.

“Quiero volver a aclarar que no tengo ningún interés personal, si lo hubiese tenido también podrá ir representando a la Cámara de Comercio, soy miembro, la Asociación de Agencias de Viajes, soy miembro, a la Asociación de Departamentos, soy miembro, y vos también lo podrías hacer si fuese miembro, por lo menos de alguna de estas Asociaciones, ojo, tené cuidado, hay que pagar… Marcelo, cambia de película, estás viendo mucho “El Padrino”, proba con una del Pato Donald, relájate… espero que con esto demos por terminada esta discusión ridícula y sin sentido”.