Karam “estadísticamente desde que arrancó el proyecto de zoonosis se asistió aproximadamente seis mil canes”

“Empezamos en febrero luego de un receso en enero. Iniciamos el 2017 en el barrio Cruz del Sur y luego nos trasladamos a la calle Lemos para asistir el barrio Ensanche Sur” agregó que “el quirófano funciona a pleno en la parte interna del colectivo, fuimos dando los turnos y la gente va cumpliendo” señaló el responsable de la zoonosis municipal.

“Es un área es complicada, pero a mí me gusta este trabajo, aunque no es difícil. Pedimos paciencia a la gente para que espere su turno, porque se opera de a uno, recordemos que este proyecto de zoonosis comenzó hace tiempo, con una casilla que nos prestó Harinas SAO a cargo del señor Moiraghi, luego se adaptó este colectivo” sostuvo también “estadísticamente desde que arrancó el proyecto de zoonosis, se asistió aproximadamente seis mil canes, aunque pareciera que no se nota, porque hasta que no saquemos a los perros de la plaza o en la playa, los que molestan en los barrios, pareciera que todo sigue igual, pero yo me refiero a vacunación y castración esencialmente” señaló Emir Karam.

“Actualmente también estamos trabajando con la Escuela Técnica, vamos a patentar a las mascotas y luego construiremos el refugio, atraparemos a los animales, la idea es mantener a los canes hasta que el dueño aparezca y cobrarle la multa, sino buscaremos la tenencia responsable con los grupos que luchan por el bienestar de los animales” aseveró.

“El problema del operativo en el basural, que fue organizado por los integrantes de SOS Mascota, llevamos lazos, una jaula para trasladarlo hasta el veterinario, pero nos encontramos con perros cimarrones, es muy difícil sin la experiencia necesaria retenerlos, fue imposible, vamos a fabricar un tipo de jaula especial para atraparlos” señaló.

“La guardería va a funcionar posterior al censo y con la colocación y entrega de las placas patentes, luego haremos el refugio y capturaremos a los perros principalmente aquellos que son mordedores, posteriormente el resto, no muchos para no tratar de hacinarlos y no tener criticas al respecto” comentó Karam.

“Terminamos en este sector y nos trasladamos al 80 viviendas, también al SISVIAL, lugares que no hemos atendido aún, la próxima semana iniciaremos el proceso, estamos con los dos veterinarios a quien debemos agradecer muchísimo porque son ellos los pilares para que podamos seguir con el proyecto de zoonosis” afirmó.