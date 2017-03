“Organizaremos para que la casilla de informes turísticos de San Antonio funcione todo el año”

Ante la requisitoria de este medio que el lugar destinado para turismo e informar a los visitantes durante el verano estuvo prácticamente cerrado, Nadina Gutiérrez, actual secretaria de turismo municipal, manifestó “estamos en un proceso de reorganizar, a mí me tocó asumir muy cerca de la temporada, por eso debimos atender cuestiones urgentes respecto a lo que se avecinaba, pero ahora nos tomamos un tiempo para determinar bien las funciones” comentó además “la casilla de informes pudo funcionar poco, dos veces por semana, no los fines de semana porque no teníamos personal, pero ahora sí vamos a ponerla en marcha” explicó.

Sobre el funcionamiento de las dos dependencias en Las Grutas dijo “la del acceso norte la vamos a cerrar por refacciones edilicias, atenderemos en la segunda bajada hasta que finalicen las obras”.

“Ahora en estos días que la temporada cae, vamos a sentarnos a armar un organigrama de trabajo, yo me encontré con menos personal que tuvo el funcionario que me precedió, en base de lo que hicimos en este período, creo que fue un balance muy bueno para nuestra cartera, si bien la temporada no fue la mejor, nosotros rescatamos el trabajo y el compromiso del personal y de la municipalidad” reseño Gutiérrez.

“Lo que viene nos encontrará más preparado, mejor organizados” afirmó.