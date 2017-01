UOCRA San Antonio: “estamos en una etapa muy complicada”

Orlando Cayunao delegado gremial de la seccional local de la Unión de Trabajadores de a Construcción manifestó que “ahora en dos o tres meses se termina el acceso, son cuarenta compañeros que no tendrán trabajo, no empieza nunca el hospital de Las Grutas y aún estamos esperanzado las obras escolares” señaló al respecto que “hablé con el empresario de Cementos del Sur y todavía no firmaron nada y al empresario le preocupa la inflación, el SUM debería iniciarse, pero no se tiene nada en claro, mientras que la escuela (CET32) la obra vendrá mucho más tarde” aseveró el dirigente gremial.

Sobre las 102 viviendas mencionó que “el lunes empieza el preocupacional, unos ocho trabajadores, porque la municipalidad tiene aún el dinero de la última certificación del año pasado, donde quedó guardado, pero provincia no giró todavía la otra parte y sabemos que utilizó ese fondo para el pago de sueldos de estatales, es lamentable que esto ocurra, espero que aparezca la financiación y las casas continúen más adelante” aseguró el sindicalista.

“Yo veo un panorama muy negro, en una etapa complicada, hay muchos compañeros sin trabajo, de golpe se frenaron muchas obras y otras no creo que continúen, no sirve salir a cortar rutas o bloquear calles, si creo que esto no da para más” aseveró.