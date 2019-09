“Andan diciendo que vamos a cerrar, es mentira, operan para una empresa que ampara el municipio”

Aldo Aleua, uno de los propietarios de la harinera de pescado dijo que hubo un acuerdo con la empresa proveedora de gas, el servicio está dolarizado, trabajando diez horas por día durante cuatro semanas pagan uno 15 mil dólares “ a pesar de esto solucionamos y conveníamos para seguir trabajando”.

Señaló respecto a los rumores que inciiaron, degún dijo, algún funcionario municipal a las plantas pesqueras que la empresa no iba a continuar elaborando harina “hay gente que está tratando de hacer un tratamiento de agua y de residuo de langostino, pasaron presupuesto a las empresas y también leí una nota respecto que dicen que van a elaborar para esos residuos quizás por ello empezaron el rumor, desde el municipio a las industrias pesqueras” dijo que tiene comprobado que así fue.

“Yo conozco y sé que esta gente que viene de Madryn tienen orden de empezar antes de las elecciones su trabajo, el lo que habrían arreglado, quizás por eso se lo dijeron a los de la pesquera Río Salado” señaló que es el mismo antecedente de Chubut “le dieron un terreno y luego lo entregaron a otro que hacer el compuesto podría pasar lo mismo aquí”.

“El señor Sergio Pérez, que es camarógrafo, habla sin saber de cómo son los procesos. La verdad no debe entenderlo, nunca entendí como ponen en funciones a una persona en medio ambiente sin tener idea. De Ojeda no entiendo lo que hace, como se lleva adelante un proceso que en Madryn no funcionó y lo traen a San Antonio” preguntó Aleua ¿si esta gente es de Mar del Plata, porque no lo hacen allá que está lleno de industrias pesqueras? Quizás debamos preguntar los antecedentes”.

“Es cierto que nostros estuvimos tres meses sin la planta funcionando, por el problema conocido por la falta de provisión de gas por la deuda que teníamos y ahora la solucionamos, en esos meses ¿dónde iban los desechos?, se utilizaron probablemente las zanjas en el campo de Urcera, iba el agua de la pesca, ahora con esta gente de Madryn, como procesarán, cual es la instalación que tienen para hacer el proceso”.

Aleua puso en duda lo que vienen a realizar la empresa GP Inversiones “La realidad es que acá no van a solucionar nada, esta gente viene a contratar atmosféricos, ni transporte tienen, están por hacer un negocio espectacular” señaló que el funcionario de medio ambiente debe saber más de lo que expresa.

“Nosotros hemos invertido mucho dinero y nadie de este municipio hizo algo para poder ayudarnos, nosotros hicimos un montón de modificaciones, adquirimos terrenos, reconvertimos maquinarias, resulta que nos encontramos, cuando reiniciamos el proceso, mientras estábamos sin operar, esta gente del municipio les dijo a las empresas que íbamos a cerrar e irnos, así trabajan estos señores del ejecutivo municipal”.

“Hace 20 años venimos poniéndole el hombro, trabajando y pagando sueldos a términos con paritarias aceptadas sin problemas, pagamos los impuestos como podemos y hasta con moratorias, pero cumplimos. Estamos muy complicados con la dolarización de los servicios a pesar de todo elaboramos y podemos elaborar todo, por eso es raro” mencionó que el costo del langostino para procesar tiene pérdida en todo el mundo “que me expliquen como soventan la diferencia” aseguró el empresario.

“Me parece que San Antonio deben votar bien, con quien hace las cosas bien, por esto que venimos padeciendo me meto en la cuestión electoral y me parece que Casadei tiene un concepto mucho mejor de la situación, por ahí quizás al municipio no le gusta que tengamos buena relación con provincia, porque simplemente trata de solucionarnos el problema. Ojeda nunca nos llamó siquiera contestó cuando dejamos nota, en el caso de Casadei, es un hombre que siempre nos apoyó” finalizó.