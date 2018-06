Avistan una gran manada de delfines frente a las costas de Las Grutas

“A esa misma hora nosotros vivimos una ¡experiencia única! a unos 500 metros de la costa divisamos una manada de no menos de 250 delfines comunes (Delphinus delphis) que se desplazaba frente al norte de Las Grutas en dirección a la Mar Grande”.

“Aunque nos encanta el fútbol y llevamos a Argentina en nuestro corazón, NO lamentamos el habernos perdido el partido de hoy… Un espectáculo tan emotivo y particular como avistar cientos de delfines no es frecuente tan cerca de la costa, generando en nuestro interior más pasión por seguir protegiendo esta Área que tanto amamos con todas sus riquezas naturales”.