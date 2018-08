Capacitación Prevención del Delito: Consejo Local de Seguridad Ciudadana busca abordar las distintas problemáticas

Este jueves 2 de agosto, en San Antonio Oeste el Consejo Local de Seguridad Ciudadana organizó un charla taller sobre “El Compromiso Vecinal a la seguridad pública” este fue dictado por el Dr. Oscar Reyes en el salón de actos municipal.

Quien dictó el taller el Dr. Oscar Reyes mencionó a este medio, “pertenezco a la asociación Civil Ser, soy el presidente de esa asociación que tiene domicilio acá en San Antonio y una comisión de esa asociación es el foro nacional de prevención del delito que tiene delegaciones en distintas partes de la provincia de Buenos Aires y en Corrientes también, nos estamos asentando acá recién somos nuevitos más allá que hace años que vengo aquí” agregó “la temática en la cual giró todo hoy, es precisamente los conflictos que pueden llegar a tener o tienen en materia de seguridad acá en San Antonio Oeste y la perspectiva de visualizar una estrategia común a través de un proyecto, a través de una identidad cultural de la zona y sobre todas las cosas aclarando bien las diferencias que existen entre una organización de la sociedad civil como tercer poder, es decir no hay afiliación política y las responsabilidades del estado. Hemos vistos que en algunos casos concretos el estado es débil, me refiero al estado municipal y fue la invitación a formarse a capacitarse en base a lo que la misma ley 4.200 dice”.

“Las juntas vecinales son la columna vertebral de todo esto y vienen trabajando, también han participado acá con mucha vehemencia. Lo que sucede en el ámbito de la seguridad por lo menos acá, es que yo no estoy y lo he dicho, que no hay una acción jurídica concreta, es decir cuando algún vecino le sucede algo y por ahí no encuentra la respuesta adecuada se quedó, cuando en realidad no están anoticiados que tienen medidas legales y a eso apunta el foro, a suministrarle la información de que cuentan con asesoramiento legal como para peticionar a las autoridades como marca nuestra constitución, nada más” sostuvo asimismo “el mensaje a la comunidad es que podemos hacer algunas modificaciones siempre que pensemos por arriba, es decir de una manera un poco más elevada, todo los delitos que sucede, entre algunas de las situaciones de inseguridad, son los síntomas de la enfermedad, lo demás es una cuestión de tiempo y capacitación, mucha paciencia y la integración de gente joven que pueda seguir adelante con lo que han iniciado ya algunos que somos abuelos”.

La presidenta del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Defensora del Pueblo Municipal invitaron al Subsecretario de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad y Justicia de Rio Negro, Juan Durán que también participo y cerró el taller – debate.

COMUNICADO DE PRENSA del CLSC (Consejo Local de Seguridad Ciudadana)

Se realizó la Charla-Taller “DEL COMPROMISO VECINAL A LA SEGURIDAD PÚBLICA” dictada por el Dr. Oscar Reyes Pte. Del FORO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO que colabora con Municipios y Consejos de Seguridad, se instruyó sobre cómo abordar las distintas problemáticas que existen en los cuatro centros urbanos.

Tuvo una exitosa concurrencia de público (aproximadamente 50 personas) vecinos interesados en la seguridad local, como así también representantes de Educación, Salud, Policía, Presidentes de Juntas Vecinales, Defensora del Pueblo Municipal, Director de Tránsito Municipal, Presidente del Concejo Deliberante, legislador provincial Adrián Casadei, Asociación Civil SER y el Subsecretario de Participación Comunitaria de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Sr. Juan Duran.

Como conclución del evento se manifestó que:

Si los representantes no actúan como corresponde, los vecinos tienen la potestad de organizarse pacificamente y utilizar las herramientas legales para actuar, avalados por la Ley 4200 y la Ley 4055, promoviendo la participación comunitaria en prevención del delito y la violencia.

Es necesario tomar CONCIENCIA, UNIRSE, CAPACITARSE, COMUNICARSE Y COMPROMETERSE porque tenemos el desafío de asegurar nuestra protección y de las futuras generaciones.

Los CLSC deben ser el vínculo entre los vecinos, las autoridades de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social, Educación, Salud, Poder Legislativo y Ejecutivo Municipal.