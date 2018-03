Comenzó el trabajo de la Escuela Municipal de Vóley

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Antonio Oeste informa que en la jornada de ayer, alumnas de la escuela municipal de vóley tuvieron un encuentro deportivo con integrantes de una escuela municipal de la localidad de General Conesa, correspondiente a las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 15.

En este marco, Alonzo detalló que los equipos jugaron toda la tarde con sets intercalados en las instalaciones del Gimnasio Municipal, con el principal objetivo de comenzar a reforzar la disciplina luego de las vacaciones, ademas, quedamos de acuerdo para coordinar un próximo encuentro”.

Continúan abiertas las inscripciones en las Escuelas Municipales de Deportes y el Natatorio

La Dirección de Deportes a cargo de Lorena Alonzo recuerda a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para las Escuelas Municipales de Deportes y Natación.

Los interesados deben presentarse en el gimnasio municipal de San Antonio Oeste, calle Sarmiento (entre Belgrano y Mitre), de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 hs; teléfono (02934) 430788; previamente deberán adquirir las planillas en el “Centro de Fotocopiado” y en la “Librería Sur” de San Antonio Oeste, en “Maxi quiosco Trapito” o en la Biblioteca Popular de Las Grutas y en Puerto SAE con el Profesor Carlos Trujillo. Con la ficha ya pueden comenzar a inscribirse para las actividades anuales.

En este marco, para las clases en el Natatorio, se recuerda que los cupos son limitados de acuerdo a las edades, es requisito para las inscripciones presentar la autorización de los padres por tratarse de menores de edad y un certificado médico de aptitud para la realización de actividad deportiva.

Las escuelas municipales proponen disciplinas como; handball, básquet, vóley, gimnasia deportiva, taekwondo, patín, hockey, aerobics, equinoterapia, multideportes, torneo de futbol infantil, EFI, natación, actividades para adultos mayores, becas para kick boxing, grupo Mas zapatillas menos pastillas”.

En este marco, la Directora detalló que “las actividades en San Antonio darán comienzo el próximo 5 de marzo, del mismo modo en el Puerto SAE, en el caso de Las Grutas las escuelas deportivas comenzarán en el mes de abril debido a que los profesores aún se encuentran afectados al servicio de guardavidas. Con respecto a las clases en el Natatorio comenzaran en el mes de abril”.

Por otro lado, Alonzo indicó que como ya es habitual, el pasado viernes se llevó a cabo el cierre de las colonias municipales, en esta oportunidad, los niños que asistieron durante la temporada estival a sus clases en Las Grutas culminaron todos juntos disfrutando de un gran fogón, del mismo modo, los chicos en San Antonio vivieron la experiencia de un campamento. En cuanto a los chicos del Puerto hoy finalizarán todos juntos con juegos y una rica choriceada”.

Al finalizar la funcionaria adelantó: “nos reuniremos próximamente con los diferentes clubes para programar el “Torneo de Futbol Infantil”, donde compiten más 900 chicos que juegan en el paseo “Cacho Modesto Ponce”. (Prensa Municipio SAO)