Con diálogo y consenso se llegó a un acuerdo trimestral con los gremios

En el marco de la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta salarial destinada a los empleados públicos provinciales, abarcando los meses de julio, agosto y septiembre. Tras intensas negociaciones, los gremios UPCN y ATE aceptaron la propuesta, destacando el esfuerzo conjunto por mejorar las condiciones salariales en un contexto económico desafiante.

La provincia ofreció como propuesta para julio, agosto y septiembre aumentos de $50.000, $60.000 y $70.000 cada mes según categoría y agrupamiento, con el adicional de que las sumas serán bonificables. Asimismo se informó que a partir del mes de julio se incrementará en un 20% el valor del punto de las guardias de salud y se otorgará un incremento a la bonificación Ley N° 1904 equivalente al 10% de la asignación básica bruta para los profesionales no médicos y el equivalente al quince por ciento 15% de la asignación básica bruta para los profesionales médicos. En el mismo sentido, se otorgará un aumento del 50% al concepto compensación full time tanto para los profesionales médicos como para los no médicos. Por otro lado, también a partir de julio, se reemplazará el plus pandemia que percibían los agentes dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes y el nuevo adicional consistirá en sumas de $ 45.000, $ 47.500 y $ 50.000 según las funciones específicas previstas en las normativas reglamentarias. Se ofreció oficialmente que las y los agentes estatales de la ley N° 1844 y los agentes comprendidos en la ley N° 1904 (escalafón sanitario) perciban según su categoría: Agentes no profesionales bajo la Ley N° 1844 – Categorías 1 a 11: $50.000 en julio, $50.000 en agosto y $50.000 en septiembre – Categorías 12 a 14: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre – Categorías 15 a 20: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre Agentes profesionales de pregrado bajo la Ley N° 1844 – Categorías 8 a 11: $50.000 en julio, $50.000 en agosto y $50.000 en septiembre – Categorías 12 a 14: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre – Categorías 15 a 21: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre Agentes profesionales de grado bajo la Ley N° 1844 – Categorías 12 a 14: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre – Categorías 15 a 23: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre Agentes profesionales de posgrado bajo la Ley N° 1844 – Categorías 16 a 25: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre Para agentes del escalafón sanitario bajo la Ley N° 1904 Profesionales médicos (44 horas semanales) – Agrupamiento primero: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre – Agrupamiento segundo: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre Profesionales no médicos (44 horas semanales) – Agrupamiento primero: $70.000 en julio, $70.000 en agosto y $70.000 en septiembre – Agrupamiento segundo: $60.000 en julio, $60.000 en agosto y $60.000 en septiembre – Agrupamiento tercero: $50.000 en julio, $50.000 en agosto y $50.000 en septiembre La Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, se comprometió a convocar durante este trimestre a la mesa, con el objetivo de abordar la solicitud de los gremios de la incorporación de $35.000 (correspondiente a la suma de $70.000 otorgada en el mes de octubre de 2023) a la asignación básica bruta.