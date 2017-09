El conflicto de la pesca se incrementa y no dejan salir barcos a navegar

En la tarde de ayer, cuando se enteraron que había dos pesqueros que iban a salir a navegar, se autoconvocaron frente al muelle “Heleno Arcángel” e impidieron el ingreso para dar cumplimiento al freno que iniciaron hace más de una semana.

Según señalaron a InformativoHoy “nos convocamos para seguir con la medida, parece que hay algunos que quieren romper la unión que tenemos y que algunos salgan a navegar, entonces no lo vamos a permitir que salgan hasta tanto se solucione y respondan nuestras solicitudes” agregaron que “con Bridi no queremos reunirnos más y Malaspina no respondió y mientras tanto no dejaremos que los barcos salgan y si hay medidas de los empresarios en contra de los compañeros, esto va a empeorar” sostuvieron además “Sabemos que hay un sector que se reúne con Bridi para romper esta medida, no lo vamos a permitir” afirmaron.

Posteriormente se hizo presente el intendente municipal Luis Ojeda, quien dialogó con los manifestantes “a mí nunca me preguntaron sobre los permisos y reitero que jamás solicité porque es una facultad del intendente sino de la provincia” por su parte Noale mencionó “si el concejal Clemant prometió que venga el secretario Malaspina a hablar con todos que cumpla con la promesa, porque acá todos se van en palabras y nada de acción” en este sentido Ojeda señaló “di el primer paso, firmé que no quiero más barcos y hay una ordenanza en marcha y la provincia me contestó que estamos en falta nosotros no ellos, no es así, ellos son los que dan el permiso y lo saben bien todos, el muelle lo administramos nosotros” aseveró.

Incluso anoche en ese momento apareció un hombre que es dueño de un barco nuevo el “Bonfilio”, los pescadores locales se enteraron in situ de la habilitación de un nuevo pesquero, por otra parte indicaron que se reunirán en las escalinatas del municipio y otros aventuraron de llevar la protesta a Viedma.