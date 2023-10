Contundente rechazo de la FEERN por pedido de incremento de EDERSA

Esta semana la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) se pronunció con firmeza en contra del reciente pedido de incremento en las tarifas eléctricas, superiores al 50%, presentado por la distribuidora de electricidad EDERSA, para el período que abarca desde abril hasta agosto.

Miguel Grasso, presidente de la Cámara de Comercio de General Roca y vicepresidente tercero de la FEERN, expresó la oposición de los comerciantes representados por dicha entidad a lo que él calificó como «un inoportuno aumento, especialmente en un contexto en el que las PyMEs de la provincia luchan por sobrevivir.»

En una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Grasso cuestionó no solo la propuesta de aumento, sino también la naturaleza de estas audiencias que, según él, «carecen de sentido debido a la falta de publicidad y la información difusa que las rodea». También señaló que la mayoría de los usuarios no logran comprender los argumentos presentados en estas instancias. Asimismo, criticó, entre otras cosas, al EPRE porque las audiencias “son una pérdida de tiempo”, debido a que, en audiencias anteriores, los argumentos de los comerciantes de Roca, “no fueron tenidos en cuenta”.

El dirigente de la FEERN destacó que, en este difícil contexto, otorgar un nuevo aumento a una distribuidora que ya goza de una posición dominante y excesiva rentabilidad no es adecuado. Además, cuestionó la relación entre el EPRE y EDERSA, señalando que es inquietante que estas audiencias públicas no sean presenciales y que los potenciales manejos irregulares en la distribución de multas no sean debidamente esclarecidos. En ese sentido, Grasso instó al EPRE a cumplir su rol de defensor de los derechos de los usuarios.

“Cabe preguntarse –dijo el dirigente por zoom-, si estos potenciales manejos irregulares, que deben ser conocidos por la sociedad toda, no son tal vez es el motivo por el que tratan de que estas audiencias públicas pasen desapercibidas. Esta inquietud cobra mayor peso por el hecho de que no permiten que las Audiencias Públicas sean presenciales”, expresó el referente de CAIC Roca.

La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro manifiesta nuevamente su contundente RECHAZO a la actualización tarifaria impulsada por el EDERSA, y recuerda que la tarifa vigente es más que justa y razonable. La FEERN seguirá de cerca esta cuestión, reafirmando su compromiso con la transparencia y la justicia en el proceso de fijación de tarifas eléctricas en la provincia de Río Negro y en defensa de los derechos de las pymes de la región.

