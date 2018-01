Deportivo Las Grutas “necesitamos mucho apoyo para afrontar el Federal C” dijo Mariano González

En diálogo con InformativoHoyRadio mencionó “comenzamos inmediatamente la pretemporada con el profesor Juan Burgas que no nos regaló nada y llegar a punto para debutar el 28 ante Atlético Río Colorado y el entrenamiento es constante, nos dedicamos a lo físico primeramente y ahora comenzamos a hacer un poco de entrenamiento de fútbol para ir observando al equipo” agregó que “tenemos varios refuerzos como Godoy y Evans que jugaron en Villaonga en el Federal B, también Curumán de Sierra Grande, Bucarey de Sportman de Choele, y de San Antonio Romero, González, Caram y Morón que tienen experiencia más los jugadores de nuestro equipo” sostuvo.

“Gracias a mis ex compañeros de fútbol que me acompañan para hacerme fácil la situación de ser técnico y jugador para que tengan la idea que propongo en el juego, me costó al principio pero después me acostumbré y por suerte llegamos al campeonato y obtuvimos la plaza para este torneo” aseveró el goleador.

Financiamiento, una cuestión importante

Sobre cómo afrontar el Federal C expresó “lo primero que hicimos es reunirnos con la gente de la subcomisión y sabemos cómo fue el año pasado y ahora conocemos bien cómo organizarnos, pero me gustaría que los comerciantes y empresarios puedan colaborar, tanto de Las Grutas como de San Antonio porque vamos a jugar allí, en el estadio Centenario. Necesitamos ese sustento porque es muy costoso afrontar estos torneos y el esfuerzo es mucho, pero hay chicos de San Antonio, de Las Grutas que van a competir y es importante que se les dé el apoyo necesario, por eso apelo a todos quienes puedan colaborar” afirmó el jugador. (Foto archivo)