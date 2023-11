«Después, que importa del después» (por Milton Albariño)

Cómo dice la letra de Naranjo en Flor que inmortaliza a Roberto Goyeneche me atrevo como en una suerte de anticipo negativo a expresar: una vez finalizado el certamen de fútbol que se está disputando con 4 equipos en la subsede SAO habrá un paréntesis.

Entonces los planteles comenzarán a disgregarse. Los jugadores buscarán opciones para poder continuar con la actividad y verán la posibilidad de insertarse en algún equipo barrial, algunos emigraran a jugar en ligas de otras ciudades y así sucesivamente. Si me preguntan que es lo que pienso creo que sería importante poder continuar con el movimiento que se ha iniciado. Tomo como ejemplo a la Liga Nacional de Clubes Senior Región Río Negro. Se sabe con anticipación que es lo que viene y eso es importante. La actividad podrá detenerse quizá por 15 o 20 días pero vuelve a comenzar. Créanme que entiendo a todos los clubes y a las organizaciones pero a veces duermen demasiado. Porque no programar u organizar otro certamen? Porque no trabajar para poder continuar? Después discutimos con cuántas divisiones. En qué cancha, los detalles. Pero si se detiene el torneo y esperamos que desde la capital les digan «jueguen» el problema no lo tiene la LRF el problema lo tienen los clubes locales. La inactividad nunca es buena compañera. (de Nación Escriba)

