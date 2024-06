Editorial: el provincialismo en su lugar

La reciente votación de la Ley de Bases propuesta por el gobierno nacional dejó claro que quien dudaba del apoyo de Mónica Silva simplemente no comprende el juego político. Alberto Weretilneck, un veterano en estos terrenos, sabe bien la importancia de un partido provincial en el complejo tablero nacional, especialmente cuando la provincia de Río Negro, con su limitado volumen de votos y representación en la cámara de diputados y senadores, juega un rol perentorio. El voto de Silva no era un simple trámite. Su valor se reflejó en cómo fue aprovechado: no se trataba solo de «una rotondita» como algunos opositores y medios sugirieron. La realidad es mucho más compleja y significativa. Esta semana Weretilneck logró una imagen importante con Lula Da Silva, adversario ideológico de Javier Milei. Este encuentro no fue meramente simbólico; se discutieron inversiones de Petrobras y la exportación de productos rionegrinos a Brasil, además de agradecer la colaboración de INVAP en proyectos de ingeniería. Río Negro está en una encrucijada económica. Con las negociaciones de 21 pozos petroleros en marcha, la ahora posible llegada de inversiones de Petrobras, Vaca Muerta Sur, Calcatreu y la planta de GNL, la provincia se prepara para una transformación. El futuro Régimen de Inversiones para la Generación de Infraestructura (RIGI) promete atraer capital en turismo, minería, tecnología, energía, petróleo y gas, ofreciendo una oportunidad pulida para la región. Sin embargo, los desafíos internos son significativos. Los gremios, liderados por UNTER, han intensificado su resistencia con paros y protestas. UPCN, ATE y ASSPUR también se han sumado al descontento. Weretilneck, firme en su postura, ha decidido no llamar a nuevas paritarias, descontar los días de paro y no abonar el incremento propuesto, acrecentando la tensión. Esta situación no es nueva. Desde el inicio de su gestión, Weretilneck ha manejado las expectativas de los sindicatos con ofertas limitadas y advertencias de escasez de fondos para sueldos y aguinaldos, buscando apoyo financiero en Buenos Aires y posiblemente ampliando la deuda provincial. En este contexto, el gobernador apela a un cambio de época y pensamiento como sucede en Argentina, que es también visible en Río Negro. La creciente influencia de ideologías de derecha en las comunidades y redes sociales representa una nueva grieta en el panorama político. Algo que se va a complementar el 9 de julio, con la firma del pacto y la foto con Javier Milei. ¿Sin justicia? El homicidio de Néstor Veloso, pasada una semana no tiene un avance significativo. Teniendo un fiscal en San Antonio, la procuración decide que sea un fiscal desde Viedma el que conduzca la investigación. Realmente resulta extraño cómo se maneja la justicia en este aspecto. Es sabido que la fiscalía de San Antonio abarca un número importante de localidades, pero también es menester de la zona contener casos locales. Es conocida la carencia de personal en la policía, como las delegaciones judiciales, pero sostener una investigación desde la capital provincial, un trascendente caso a 200 kilómetros del hecho, marca la situación actual de cómo está la causa: casi sin novedades.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA