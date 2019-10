Eduardo Cayunao del FDT donará el sueldo de Concejal si resulta electo

El candidato a tercer concejal del Frente de Todos, Eduardo Cayunao, dirigente de la UOCRA zona Atlántica mencionó a InformativoHoy “estamos esperando el 27 de octubre que haya un cambio a nivel nacional y a nivel local que gane el Frente de Todos”

“Cuando estuvo el gobierno nacional hubo obras importantes y está a la vista”

“Ahora cada día se pone peor para los compañeros de la construcción porque se terminaron y no hubo más obras, pero también se dejaron de hacer, por eso la política debe hacerse en beneficio a la sociedad”

“Yo quiero estar ahí para acompañar a los trabajadores que puedan tener los beneficios de obras, votar las ordenanzas que puedan proveer de trabajo, solucionar las situaciones que se den en el Concejo”

“El acompañamiento de la gente está y muy contento del lugar que me dieron, lo pensé mucho, porque es un lugar diferente, lo voy a ocupar y voy a renunciar a un sueldo, no puedo tener los dos y donaré el del municipio, no es mucho, pero sirve, lo dejaremos para que se utilice en las necesidades de la población, para comedores o resolver problemas a la gente”

“Estamos recorriendo, el recibimiento de los vecinos es bueno, pero plantean las necesidades de los barrios, el mejoramiento del mismo, cosas mínimas que se deben hacer, yo por ejemplo vivo en un barrio con necesidades de cloacas, yo entiendo lo que piden pero nada es difícil para que se puedan hacer las cosas bien”

Mencionó que tuvo el acompañamiento de la familia “no lo veo como algo personal y con proyección política, sino lo mío es para aportar, se de las necesidades de la gente, vengo de una familia muy pobre y se que desde ese lugar también los puedo ayudar a los compañeros y a los vecinos”.

“Yo he vivido muchas penurias, se que no es tener de comer, me pone triste lo que hoy veo de los trabajadores sin la posibilidad de tener un trabajo, te da impotencia, pero estamos para aportar y luchar para que se mejoren las cosas”.

