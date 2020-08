El Concejo aprobó la obra FONGAS III

El Concejo Deliberante aprobó hoy durante la una nueva sesión virtual desde la cuarentena a causa del Covid-19, la continuidad de las obras de provisión de gas natural en el marco del plan “FONGAS”, que en esta tercera etapa beneficiará a los vecinos de unas diez manzanas, entre San Antonio Oeste y Las Grutas.

En ese sentido, el jefe del Bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Daniel López, destacó este hecho “que se da en el marco del Plan Castello, que brindará un enorme beneficio a muchos vecinos y no dudamos que será necesario encarar un FONGAS IV”.

A su turno, el concejal Matías Rodríguez (JSRN) recordó que esta obra “se basa en un sistema solidario, y por esa razón es bueno pedir a los vecinos que en la medida que paguen las cuotas, permitirá que haya otros que podrán acceder al mismo beneficio. Son casi 6 millones de pesos que se alimentan por el pago solidario”.

La concejal del Frente de Todos (FDT), Vanesa Carmona, afirmó que “muchos vecinos hacen mucho esfuerzo para pagar las cuotas, cumplen y no hace falta pedirles que paguen”.

Luego se aprobó la ordenanza que declara de interés público y pago obligatorio la obra de cordón cuneta y badenes de desagües pluviales en San Antonio Oeste.

“En total son alrededor de 80 manzanas, que con estas obras nos permitirá mejorar el sistema hidráulico de la ciudad y disminuirá los problemas que se presentan en los barrios después de cada lluvia”, explicó el concejal López.

Posteriormente, y con el rechazo de los ediles de la minoría, el Concejo aprobó la ordenanza que le autoriza al Ejecutivo a exceder los montos de compra directa, con el fin de adquirir una camioneta con cabina simple, en la que se instalará un hidroelevador, unidad que será afectada a las tareas de mantenimiento de la red de iluminación callejera.

El concejal Rodríguez, como miembro informante, indicó que “es un vehículo necesario, porque el camión que realiza esas tareas en la actualidad está en malas condiciones, por ejemplo, hay que hacerle el motor”.

Fundamentó que “la compra directa nos permitirá tener con rapidez el nuevo elevador, a diferencia de si lo hacemos por licitación privada cuyo llamado es mucho más dificultoso con esta cuarentena. Y por otro lado es un precio que la concesionaria nos lo garantiza por un mes y no pueden asegurar que el mes que viene cueste lo mismo”.

En esa línea dijo que la pick-up japonesa, “se va a adquirir en el único concesionario oficial que hay en Río Negro”.

Explicó que “ya hay antecedentes en el municipio de compras directas de este tipo” y recordó que “en 2009 se compró una camioneta similar por la urgencia de la temporada de verano, con la diferencia que lo hicieron por decreto, sin pedir autorización al Concejo como se hace ahora y en el concesionario Tsuyoi de Comodoro Rivadavia, propiedad de Cristóbal López”.

Justificó la compra de esa marca, “porque todo los que trabajan, saben que es la mejor herramienta, más duradera y de bajo costo de mantenimiento”.

La concejal oficialista, Paola Turri, dijo que “la pandemia lleva a modificar los procedimientos”, y si bien anticipó su apoyo a la iniciativa, “en épocas normales iría por una licitación pública”.

El concejal Masch (FDT), se mostró contrario a la compra directa, afirmó que “la licitación busca transparencia” y subrayó que “la ordenanza está direccionada a un concesionario”.

Luego dijo que “vemos como el gobierno municipal promociona la cantidad de luces que instala, lo que demuestra que el camión que actualmente realiza esa tarea, anda”.

Afirmó que “se puede hacer una licitación online” y criticó al secretario de Hacienda, Joaquín Landivar, “que tiene la modalidad de presentar los proyectos a menos de 24 horas de ser tratados en una sesión y nos pide propuestas alternativas”.

Su par Carmona dijo que “no tengo conocimiento de ninguna emergencia en el sistema de iluminación y, según los diarios digitales, diría que somos París”. También aseguró que “me cuesta creer que no se pueda hacer una licitación online”.

Para la concejal Marcela Dodero (FDT) “es bueno adquirir bienes, pero hemos aprobado la emergencia económica y alimentaria hace poco y gastar 3 millones de pesos en esto, me lleva a preguntar si es el momento. Para mí, no. Y si se opta por la contratación directa, no tengo otra alternativa que no acompañar, y no es porque estoy en contra del bienestar del vecino”.

El presidente del bloque de JSRN, afirmó que la compra de la nueva unidad “es para instalar más luminarias de las que con esfuerzo venimos instalando” y dijo a sus pares de la minoría que “deberían conocer el estado actual del camión con el que se hace servicio, porque viene de la gestión anterior y jamás se le hizo mantenimiento”.

Negó que la compra esté direccionada, “ya que es el único concesionario Toyota en todo Río Negro”.

La presidente del Concejo, Alicia Paugest, dijo que –al igual que Dodero- “me pregunté si esta compra era prioritaria y me respondí que, a pesar de la situación actual, el municipio tiene que seguir gestionando en las distintas áreas de gobierno”.

Al inicio de la sesión, la concejal Rossana Tomasini (JSRN) historió sobre la llegada del canal Pomona-San Antonio Oeste, y con él el agua, hace 48 años y en el mismo sentido se refirió Dodero.

Las ordenanzas entrarán en vigencia luego de que sean promulgadas por el intendente Adrián Casadei.