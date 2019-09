El STIA pedirá una reunión con Arabela Carreras “esta ley de pesca no es para los trabajadores”

Juan Ortíz, dirigente sindical mencionó “es un poco contradictorio todo lo que opinan algunos empresarios respecto a la Ley de Pesca, son los mismos que pedían resoluciones para saltar la Ley y me parece que nosotros, como no hemos sido invitados, debe ser para que no opinemos sobre esto, la verdad es una payasada lo que están haciendo y no convocarnos para enfrentarnos en un diálogo directo es de cobardes”.

“Vamos a solicitar una reunión con la futura gobernadora porque no sé si ella sabe lo que están haciendo con esta ley Bridi y Casadei; me parece que saben que se van en su mandato y quieren dejar establecido algo que cono es acorde para los trabajadores”.

“El pueblo le dio cuatro años a JSRN pero no mandato sobre los recursos de la provincia, muchasde estas cosas no la podemos decir, como nos dejaron de lado, no podemos plantear en el ámbito que nos corresponde, quieren hacer la cuota transferibles haciendo un perjuicio enorme a la pesca” sostuvo.

“Las cuotas están repartidas, tienen dueño y las empresas que están legalmente, más los que tienen proyectos aprobados tienen lo que pidieron y siempre se lo dieron. Muchos de ellos no cumplen, además sabemos que los cupos son intransferibles, eso que piden le pasen una parte porque agotaron el suyo están equivocados” afirmó.

“La dirección de pesca debe controlar un montón de situaciones y no lo hace, Gustavo Rubio es una buena persona, pero está con este proyecto de gobierno y lo defiende, entonces mucho no podemos esperar” agregó “como siempre recordar que estamos en contra de las cooperativas dentro de las plantas pesqueras, estamos en contra de la tercerización del trabajo, estamos en contra de la licitación favorable a empresas con falta de libre deuda sociales, previsionales en fin, todo lo que está en la ley anterior que se va a eliminar nos parece terrible, creo además que hay problemas muchos más grande que discutir que una nueva ley”.

“Vamos a presentar un documento donde no podemos permitir que se trasfiera los recursos pesqueros, esto lo vamos a plantear a la futura gobernadora y que sepa que modificar la ley de pesca en beneficio a empresarios y no a los trabajadores, me parece que ella no sabe lo que hacen Bridi y Casadei, hoy estamos planteando algo que me parece que también no toda la pesca está de acuerdo” finalizó.

Audio de la entrevista radial