En San Antonio Oeste se concentraron bajo la consigna “Paremos el ajuste”.

Por la tarde de este miércoles 24 de octubre, en la localidad de San Antonio Oeste, los diferentes centros de estudiantes de las instituciones educativas, movimientos sociales y políticos, entre algunos CTEP, ATE, UnTER se adhirieron al paro nacional, el cual fue convocado como una jornada de lucha con la consigna principal “Paremos el ajuste”.

Una de las movilizaciones convocadas por los diferentes centros de estudiantes fue en contra del presupuesto 2019 que comenzó, en el Instituto de Formación Docente Continua de SAO y recorrió la calle Belgrano hasta la plaza Centenario, con bombos y platillos se pronunciaron contra el ajuste nacional y su consigna principal que los movilizo fue por el “Boleto estudiantil”, por la quita del subsidio en el trasporte y por el ajuste sostenido que se está dando en educación por los acuerdos con el FMI.

En la plaza Centenario la organización CTEP, esperando la movilización de los estudiantes, de las organizaciones sociales y políticas preparo un gazebo donde se elaboró una merienda popular con tortas fritas y mate cocido, para brindar a su vez un panorama de la realidad social que se está viviendo en varios lugares del país “la olla popular”.

La manifestación continúo con la palabra y micrófono abierto de los diferentes referentes gremiales, sociales, políticos, estudiantiles como vecinos, algunas de las frases que se mencionaron fueron;

“Agradecemos la presencia de los compañeros y compañeras que nos venimos manifestando hace tiempo, a la mesa intersindical y de organizaciones sociales, para mí y los compañeros de CTEP es un día especial porque nos mostramos ante el pueblo, que existimos que estamos, que los compañeros se buscan el mango día a día con su economía popular llevando el pan a su mesa, me pronuncio en contra de este presupuesto nacional que claramente fue escrito por el FMI, este es un gobierno de ajuste ante el pueblo de Argentina” Concejal Ayelen Spocito

“Nos volvemos a encontrar en la calle, organizadamente y bajo una sola consigna que nos engloba “no al presupuesto del FMI”. Un presupuesto que propone un ajuste en todos los ámbitos y que dejaría a nuestro país en una crisis que todos ya conocemos. Convocamos a la unidad del pueblo, trabajadores/as, estudiantes; reclamándola unidad de un pueblo que pelea” militante de la juventud.

“Gracias por acompañarnos en este día de lluvia, en este día de lucha que tenemos a nivel nacional, en esto que es tan importante para nosotros como lo es el presupuesto 2019, donde el año que viene si esto se vota esto va hacer terrible para todos los trabajadores, nos siguen castigando como siempre, creo que San Antonio de apoco nos vamos sumando y sobre todo las personas jóvenes, tomando conciencia de la realidad. Esperamos que todos comiencen a manifestarse, porque los trabajadores merecemos mejores condiciones, porque vemos que están políticas neoliberales que nos atraviesan cada vez nos llevan a un pozo, vemos que nuestros abuelos cada vez la pasan peor. Esto no lo podemos permitir” referente de ATE, Mario Pezatti.

“En el contexto de este paro nacional por la no aprobación de este presupuesto nacional, que pretende llevar adelante este gobierno nacional, apoyados por los oportunistas de siempre y es más que los designios del fondo monetario internacional que es una de las cláusulas que ponen para prestar el dinero que este gobierno pretende y que nos va endeudar no solamente a nosotros si no las generaciones que vienen por muchos años. Una vez más los jóvenes nos dan una prueba de civismo, a todos los jóvenes que participan de las movilizaciones que no vienen de ahora quiero felicitar, ellos nos dan la esperanza que no todo está perdido, que nos quedan ilusiones de no perder los derechos. Al sector de la educación que representó, el recorte va a ser brutal” referente de UnTER, Santiago Romero.