“Bahía Blanca quiere dejar afuera del desarrollo a los puertos patagónicos, especialmente el de San Antonio Este”

Walter Sequeira, presidente de Federación de Entidades Económicas de Río Negro (FEERN) y consejero de CAME, expresó su preocupación por la iniciativa de empresarios bahienses de lanzar la Unión Industrial de la Patagonia Argentina (UIPA), “porque lo que quiere Bahía Blanca es dejar todos los puertos patagónicos afuera de ese proyecto, especialmente al de San Antonio Este”. Indicó que no se pueden apropiar del nombre Patagonia y además deben pedir disculpas a las cámaras de la región.

Informó a APP que hace quince días las federaciones patagónicas se reunieron en la sede de CAME en Buenos Aires, donde coincidieron precisamente “en la preocupación por la creación de la Unión Industrial de la Patagonia Argentina (UIPA) desde Bahía Blanca, porque la provincia de Buenos Aires de Patagonia no tiene nada; o no saben geografía o algún problema tiene, del río Colorado al sur es Patagonia”.

Agregó que lo más grave “fue haber pasado por arriba de todas las instituciones” rionegrinas, patagónicas, lo que generó que las distintas federaciones de la región sacaran comunicados “en donde nos opusimos precisamente a que usen el nombre, que vengan a las distintas cámaras a pedir las disculpas correspondientes y que pidan estar en una mesa de consenso para hablar”.

Mencionó en este marco que en CAME constataron que hay empresarios bahienses que no están con los objetivos del UIPA y con esto de desplazar a los reales empresarios patagónicos, y en el lanzamiento de la UIPA “algunos se levantaron y se fueron”.

Adelantó a APP que el 31 de octubre “tenemos una reunión en CAME Buenos Aires para seguir luchando en función que no pase lo de esta entiad que quieren formar y otro de los problemas es que quieren llevarse agua del río Negro, y en eso hay que estar atento también”.

Sequeira informó asimismo que quieren por esta temática una reunión con legisladores nacionales de la Patagonia, porque en el lanzamiento de la UIPA había representantes del sector político en cierta medida avalando, como Sergio Massa, Diego Bossio y Miguel Pichetto.

Dijo que le tranquiliza, por el contrario, qu el gobernador Alberto Weretilneck está en contra de la UIPA -también se expresó ene se sentido el mandatario neuquino- así como las pretensiones exageradas bonaerenses sobre el cupo del río Negro.

Apuntó contra Sergio Massa que llegó a decir en el lanzamiento de la UIPA que Bahía Blanca era la capital de la Patagonia “y que ya nos traicionó con el tema de las tarjetas de crédito”. (APP)