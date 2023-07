Estafas telefónicas y virtuales: varios casos denunciados en una semana en SAO

Como es de público conocimiento, de un tiempo a esta parte, vienen ocurriendo diferentes casos de estafas telefónicas y virtuales y en razón de ello es importante recordar determinadas recomendaciones para evitar las mismas y no ser víctimas de este tipo de engaños.

Entre las modalidades de estafa más utilizadas, figuran las llamadas telefónicas, los mensajes de Whatsapp por los que se intenta recolectar información bancaria y/o personal de la víctima, al tiempo que también existen casos que se dieron a través de la “suplantación de identidad”, en donde el estafador se hace pasar por un allegado de la persona para solicitar dinero prestado por un presunto asunto urgente que resulta ser falso.

Esta semana que sucedió en San Antonio Oeste, ocurrieron varias denuncias por estafa o intento, en algunos casos, los estafadores dicen ser representantes de una entidad bancaria o empresas conocidas para poder sacarle datos a la víctima y así lograr el cometido.

Otros ejemplos de estafas en donde se le señala a las personas que han ganado un premio o que por determinado motivo, deben cambiar claves bancarias también las adquisiciones vía on line son frecuentes los engaños.

Recomendaciones:

– Llamar al 911 ante cualquier situación de este tipo.

– No abrir correos electrónicos sospechosos y en caso de hacerlo, no hacer click en los enlaces que tengan ni en los archivos adjuntos;

– No informar claves de acceso de cajeros y home banking.

– No brindar datos confidenciales ni claves a través de llamados telefónicos, mensajes de texto o whatsapp.

– No proporcionar los números de la tarjeta de crédito o débito mediante llamados telefónicos ni mails.

– No enviar dinero ni dar información personal.

– Ante la duda, se recomienda cortar la comunicación en las llamadas telefónicas, no ingresar a los links y no responder en caso de correos sospechosos.

